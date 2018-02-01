«От депрессий и фобий»: Су-27 лечит пилотов США

В Минобороны напомнили американским военным о том, что Крым входит в состав России. Таким образом в российском военном ведомстве прокомментировали заявления Пентагона о том, что российский истребитель Су-27 29 января совершил «небезопасный перехват» американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

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«Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

В ведомстве подчеркнули, что, отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, американским военным «необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры». «Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации», — добавили в Минобороны.

Российская истребительная авиация совершает «перехват» воздушных целей, приближающихся к государственной границе с выключенными транспондерами, за считанные минуты, в то время как Су-27 пресекал попытки американского самолета-разведчика EP-3E Aries II приблизиться к границе воздушного пространства России в районе Крыма в течение более 2 часов и 20 минут, напомнили в Минобороны. Такие продолжительные действия правильно называются «сопровождением», пояснили в министерстве.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что маневры Су-27 были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика.

Воздушно-космические силы России и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства страны, пообещали в ведомстве.

«Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения», — подчеркнули в Минобороны.

Инцидент произошел 29 января в воздушном пространстве к югу от курортного города Ялта в Крыму. Российский истребитель Су-27 поравнялся с самолетом американского военного флота и показал, что несет под крылом ракеты «воздух-воздух». Первую видеозапись инцидента, который в Вашингтоне расценили как перехват, ВМС США опубликовали 31 января.

В четверг, 1 февраля, американские военные опубликовали пять новых видео, на которых запечатлен момент сближения российского Су-27 и американского самолета-разведчика. На них показано, как Су-27 маневрирует вокруг EP-3 «в опасной близости и разнообразных позициях», говорится в пресс-релизе командования ВМС США в Европе и Африке.

По утверждению американской стороны, в ходе перехвата российский Су-27 «выполнил резкую бочку справа налево» на расстоянии полутора метров от конца правого крыла EP-3. После этого, как заявляют в Пентагоне, Су-27 пересек траекторию полета EP-3 — в трех метрах от самолета-разведчика США — и резко нырнул вниз, что «вылилось в сильнейшую турбулентность для американского самолета и членов его экипажа».

Как заявил командир 67-й тактической авиагруппы 6-го флота ВМС США Билл Эллис, опубликованные видеозаписи демонстрируют, что Су-27 «находился в опасной близости от самолета ВМС США», и маневры российского летчика «могли вызвать катастрофические последствия при малейшей расфокусировке [внимания] или ошибке в управлении».

В этом случае у американцев «не было бы возможности, времени и свободного пространства для совершения корректирующего маневра», добавил он.

Ранее в Пентагоне назвали произошедший инцидент «крайним примером пренебрежения российскими военными международными соглашениями и нормами» и призвали Россию «прекратить эти небезопасные действия, увеличивающие риск просчетов и создающие угрозы летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе».

Вооруженные силы России «имеют право на осуществление операций в международном воздушном пространстве», но при этом «должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», подчеркнули в Пентагоне.

Ранее в российском Минобороны уже отвергали обвинения со стороны ВМС США. По утверждению российского военного ведомства, расстояние сближения самолетов в момент инцидента оставалось безопасным.