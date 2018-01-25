«Риск просчета»: чем опасна новая ядерная концепция США

Как ожидается, Пентагон обнародует ядерную политику президента США Дональда Трампа на следующей неделе. Однако документ «Обзор ядерной политики», излагающий новую ядерную стратегию Вашингтона, просочился в прессу до официальной публикации, и его содержимое вызвало опасения у экспертов. По их мнению, ядерная стратегия Трампа может спровоцировать новую гонку вооружений и повысить риск атомного конфликта, пишет Space Daily.

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Черновую версию доклада Пентагона 11 января опубликовало издание Huffington Post. В американском военном ведомстве отказались комментировать этот документ, заявив, что не хотят обсуждать предварительные версии.

Проект доклада свидетельствует, что ядерная политика Трампа будет кардинально отличаться от политики его предшественника Барака Обамы, который в первый год своего пребывания в должности в ходе выступления в Праге подтвердил «приверженность Америки стремлению к миру без ядерного оружия». Черновой вариант документа свидетельствует о том, что администрация Трампа выбрала совершенно другую стратегию, пишет HP.

В проекте документа говорится о намерении Пентагона приступить к разработке ядерных зарядов малого класса мощности, которые предназначены для использования в зоне боевых действий. Эти тактические ядерные вооружения имеют ограниченную силу, однако значительно превосходят обычное оружиее, отмечает Space Daily.

В проекте Пентагона отмечается, что увеличение количества такого оружия поможет сдерживанию России и других стран.

«Это лишит наших потенциальных противников ошибочной уверенности в том, что ограниченная ядерная деятельность может дать им преимущество перед США и нашими союзниками», — утверждается в документе.

В нем также говорится, что Пентагон и американская Национальная администрация по ядерной безопасности планируют разработать баллистическую ракету малой мощности, предназначенную для подводных лодок, и в долгосрочной перспективе создать крылатую ракету морского базирования.

В настоящее время в арсенале Соединенных Штатов имеется около 7 тыс. ядерных боеголовок, и по этому показателю они уступают только России, в арсенале которой на несколько сотен ядерных боеголовок больше.

«Рекомендации администрации не повысят нашу безопасность. Вместо этого они раздуют новую гонку вооружений, подорвут стратегическую стабильность, уменьшат порог использования ядерного оружия и увеличат риск просчета, который может приблизить ядерную войну», — считает представитель американского конгресса демократ Адам Смит.

Вместе с тем военный аналитик американского Национального института общественного мнения Мэтью Костлоу считает, что эти страхи преувеличены. «Ядерный порядок не настолько хрупкий, чтобы его смогла потрясти модификация небольшого количества ядерных боеголовок такой ответственной ядерной державы, как США», — считает он.

При этом западный аналитик отметил, что «фактически,

есть доказательства, что это может уменьшить шансы на ядерную войну, заставив агрессивные государства, такие как Россия и Северная Корея, дважды подумать об эскалации конфликта».

Говорить, что новая ядерная политика США может положить начало новой гонке вооружений, было бы достаточно упрощенно, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. По его словам, новая ядерная концепция Трампа во многом повторяет концепции, сформулированные во время президентства предыдущих американских лидеров.

«Планы по модернизации американских ядерных сил существуют уже не первый год, они были сформулированы еще при администрации Обамы. То новое, что добавлено сейчас администрацией Трампа, усиливает роль ядерного оружия, увеличивает акцент на применение ядерного оружия и в политике — для давления на противников, и в случае войны — для использования ядерного оружия в тех или иных целях. И добавляет некоторые программы к тому, что планировал Обама: в частности, это крылатая ракета морского базирования с ядерными боеголовками. Начиная с 2010 года, США сняли все такие ракеты, оставили только ракеты с обычными, неядерными боеголовками (это знаменитая ракета «Томагавк»)», — объяснил он «Газете.Ru».

США исходят из того, что Россия имеет ядерную доктрину, которая предполагает возможность применения ядерного оружия на ранних стадиях конфликта для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт на выгодных для Москвы условиях, говорит Арбатов.

«Это называется «эскалация ради деэскалации» вооруженного конфликта. Официально эта концепция была провозглашена в документах Минобороны 2003 года, где было сказано, что ради деэскалации конфликта могут быть применены в том числе ядерные стратегические силы избирательным образом. Сейчас у России в официальных документах такой концепции нет, но утечки из военных институтов свидетельствуют о том, что такие концепции сохраняются», — объяснил эксперт.

Нововведения ядерной доктрины администрации Трампа — миниатюрные ядерные боевые заряды на крылатых ракетах воздушного базирования и на баллистических ракетах подводных лодок, а также крылатые ракеты морского базирования с ядерными боеголовками — направлены на то, чтобы Россия знала, что в случае если она применит таким образом свое ядерное оружие, США не отступят и применят точно такое же ядерное оружие в ответ, говорит Арбатов.

«То есть они говорят, что стремятся сдерживать Россию от таких действий. Это главное новшество, которое есть в новой доктрине США. Также там оговорены некоторые условия, при которых США могут первыми применить ядерное оружие. Первый удар они могут нанести в ответ на нападение с использованием обычного оружия, которое может принести большой ущерб мирному населению США, поставить под удар их важные экономические узлы или поразить их системы управления стратегическими силами. Возможность нанесения ядерного удара первыми включался в концепцию и при предыдущих президентах, но сейчас она просто более расширена и детализирована», — резюмировал он.