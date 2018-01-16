Олимпийская пауза: к чему приведет умиротворение КНДР

На переговорах между Пхеньяном и Сеулом, идущих уже неделю, обсуждается вопрос воссоединения разделенных корейских семей, возобновление переговоров о предотвращении военных инцидентов, прекращение любых действий, которые создают напряженность. Вопрос о ядерном разоружении Корейского полуострова не ставился в принципе — представители Северной Кореи эту проблему обсуждать категорически отказались.

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Но главная задача этих переговоров для Ким Чен Ына была, похоже, чисто спортивной. Северокорейский лидер захотел послать свою национальную команду на зимнюю Олимпиаду и добился этого — КНДР примет участие в играх Пхенчхане. Причем, как стало известно, Пхеньян отправит туда не только спортсменов, но «делегацию высокого ранга» — в нее также войдут госслужащие, зрители, журналисты, артисты.

Однако на каком основании исключительно локальный и чисто спортивный успех северокорейского лидера объявлен большим достижением в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, в целом непонятно.

Напомним, что переговоры по ядерной проблематике ведутся с Северной Кореей с 1992 года. Именно тогда МАГАТЭ обнаружило, что Пхеньян уменьшил количество плутония, произведенного за счет переработки отработанного ядерного топлива. С этого события начинается длинная история переговоров международного сообщества с представителями династии Кимов, идущих уже более четверти века и имеющих абсолютно нулевой результат. За время безуспешных словесных прений в Северной Корее было создано ядерное оружие и средства его доставки — межконтинентальные баллистические ракеты с дальностью стрельбы более 12 тыс. км.

Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн заявил в ходе нынешних переговоров, что «диалог будет вестись решительно и упорно». Однако таким образом можно проговорить еще четверть века — примерно с теми же результатами.

Результат, несомненно, будет, но в абсолютно другой сфере. В ближайшие двадцать пять лет Северная Корея не только выведет свои стратегические ядерные силы на совершенно новый, качественно иной уровень, но и не исключено, что создаст собственную орбитальную группировку космических аппаратов самого различного назначения и сможет вывести ядерное оружие в ближний космос.

Не так давно к этому выводу пришел и президент США Дональд Трамп. Он посчитал, что государственному секретарю США Рексу Тиллерсону не стоит вести переговоры с властями КНДР, поскольку это является, по его словам, «напрасной тратой времени». «Я сказал нашему замечательному государственному секретарю Рексу Тиллерсону, что он только тратит понапрасну время, пытаясь вести переговоры с «маленьким человеком-ракетой», — заявил Дональд Трамп.

Говоря о корейской проблеме, президент США не лезет за словом в карман, а лидер КНДР отвечает ему взаимностью.

Дональд Трамп называл Ким Чен Ына: «больным щенком», «толстым коротышкой», «человеком-ракетой». Последнее в США имеет двойной смысл — так часто называют злоупотребляющих наркотиками людей.

Ким Чен Ын, комментируя выступление президента США на Генассамблее ООН, назвал его угрозы в адрес КНДР «неслыханным вздором», обещал «укрощать огнем сумасшедшего американского старика»; сравнивал с «гангстером, который обращается ко всем странам с угрозами и шантажом», речь же Трампа для Кима звучала как «лай собаки». Другие представители КНДР обещали Соединенным Штатам «море огня» и «конец света».

В общем, для объявления войны друг другу с избытком хватит и половины сказанного.

Можно со 100% уверенностью предположить, что ни при каких обстоятельствах Северная Корея не откажется от обладания ядерным оружием и средствами его доставки, какими бы убедительными ни были гарантии международного сообщества. Ядерная бомба для Ким Чен Ына — единственное условие сохранение его режима.

Скорее всего, тех, кто считает, что умиротворение Пхеньяна может быть решено исключительно за счет переговоров, Ким Чен Ын, по примеру Владимира Ленина, считает для своей страны полезными идиотами, ибо они позволяют ему главное — выигрывать время и еще больше укреплять собственные стратегические ядерные силы.

Задача денуклеаризации Корейского полуострова, как бы это ни печально звучало для неустанных борцов за мир во всем мире, может быть, по всей видимости, выполнена только силовым путем. Именно к этому мнению склоняется большинство западных военных аналитиков.

Другого решения, по их словам, попросту нет. Или же остается оставить Пхеньян в покое и только пассивно наблюдать за тем, как расчет количественно и крепнет качественно ядерный арсенал Ким Чен Ына.

Ведь поступили же аналогичным образом в отношении Индии и Пакистана — и никто не угрожает этим двум большим азиатским странам войнами и санкциями.

Надо полагать, что в целях некоторого успокоения мирового общественного мнения Ким Чен Ын взял «спортивную паузу» на период подготовки и проведения Олимпиады в Пхёнчхане. Однако не успеют спустить олимпийский флаг в этом городе и отыграть последние аккорды гимна, испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в КНДР возобновятся с нарастающим размахом.

У Ким Чен Ына еще очень много работы в деле совершенствования его ядерного арсенала — пока у специалистов вызывает вопросы точность наведения северокорейских МБР, требуется дальнейшая миниатюризация боевых блоков и создание спецбоеприпасов для тактических ракет, мин, авиационных бомб свободного падения и ствольной артиллерии. В ближайшей перспективе, надо полагать, на повестке дня северокорейского лидера стоит оснащение стратегических ядерных сил КНДР термоядерными боевыми частями и создание морских стратегических ядерных сил.

Что касается Соединенных Штатов, то у Вашингтона не будет оснований считать себя первоклассной военной державой, а свою теорию быстрого глобального удара жизнеспособной, пока он не решит проблему северокорейских стратегических ядерных сил.