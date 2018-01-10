Наемники в Саудовской Аравии: кто арестовывал принцев

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман создал свою собственную частную армию — военную компанию Al-Saif Al-Ajrab. Как сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на саудовские СМИ, боевое подразделение будет находиться непосредственно под контролем новой звезды ближневосточной политики.

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По данным турецкой газеты, приказ о создании новой структуры подписал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз. Численность новых сил составит 5 тысяч солдат, прошедших военную подготовку на высоком уровне, пишет издание.

Для чего именно была создана новая структура, не уточняется.

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что новая армия станет нейтральной силой, которая будет заниматься проведением «деликатных операций», а в ее состав будут входить наемники, которые после службы в армии бин Салмана могут работать и в других структурах, в том числе иностранных.

О том, что новая армия будет состоять из наемников, говорит и тот факт, что, по данным саудовских СМИ, она была создана при поддержке бывшего офицера военно-морского спецназа США Эрика Принса — основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которая в 2009 году была переименована в Academy.

Ранее Саудовская Аравия уже использовала наемников, а также пользовалась помощью Принса для создания наемнических структур. Как пишет Yeni Safak, после того как Салман ибн Абдул-Азиз стал королем Саудовской Аравии в 2015 году, Эр-Рияд наладил тесное сотрудничество с ОАЭ в этой сфере. В его рамках и при поддержке Принса была создана спецсила, состоящая из наемников, которая, в частности, играет активную роль в операции Саудовской Аравии в Йемене.

По данным турецких журналистов, к решению о создании этой ЧВК пришли бин Салман и его близкий друг, наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Зайд аль-Нахаян.

О том, что власти Саудовской Аравии пользуются услугами ЧВК, стало известно еще во время ноябрьских событий, объясняет Мардасов. В ноябре в королевстве разразился крупный коррупционный скандал: были задержаны четыре действующих министра, а также 11 принцев, в том числе один из самых богатых людей Ближнего Востока, член саудовской королевской семьи аль-Валид ибн Талал и экс-министр национальной гвардии королевства принц Митеб бин Абдулла.

«Национальная гвардия – это стотысячный контингент, который призван защищать саудовский режим от всех напастей, в том числе и от армии (главой министерства обороны королевства является наследный принц бин Салман). Нацгвардия комплектовалась по племенному признаку и, как я понимаю, были опасения, что из-за задержания министра в среде нацгвардии могут быть какие-то волнения», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

ОАЭ привлекались к мероприятиям, связанным с арестами принцев и давлением на них, в том числе и на государственном уровне. В частности, как рассказал Мардасов, Эмираты помогали Эр-Рияду раскрывать счета арестованных принцев и чиновников.

После волны задержаний в начале ноября всех арестованных принцев, предположительно, разместили в пятизвездочном отеле премиум-класса в центре Эр-Рияда – отправить представителей королевских кровей сразу в тюрьму стало бы пренебрежением по отношению к семейным патриархам, и могло повлечь за собой негативные для трона последствия.

«Для содержания принцев в отеле и для блокировки их дворцов привлекались сторонние силы. Что это за силы — неизвестно, мне удалось узнать только об одной. Это частная военная кампания Olive Group из ОАЭ. Кто ее основал — неизвестно, и причастен ли к ее созданию Эрик Принс я не знаю», — рассказал Мардасов.

По его словам, раньше было много слухов по поводу этой ЧВК, в частности, говорили, что в ней состоит много лиц с американским гражданством. «Но то, что некие ЧВК участвовали в арестах, задержаниях и допросах принцев, сейчас уже подтверждают многие источники (во время ноябрьских событиях вся информация о них в Саудовской Аравии жестко блокировалась).

Сейчас многие источники, как арабские, так и американские, в том числе и бывшие сотрудники Госдепа, подтверждают существование ЧВК, на которую саудовцы опирались при проведении деликатных операций, чтобы быть уверенными в их результате», — говорит эксперт РСМД.

На какие средства была создана новая структура бин Салмана также не учтоняется. Мардасов не исключил, что деньги на ее создание были выделены из средств, изъятых у арестованных принцев.

Преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт РСМД Григорий Лукьянов убежден, что услуги ЧВК оплачиваются из казны Саудовской Аравии и вписаны в госбюджет королевства на военные расходы.

«Контракты с ЧВК финансируются из королевского бюджета, так как решают широчайший круг задач по операции в Йемене: поставку боеприпасов, горюче-смазочных материалов, разведку, планирование, подготовку войск, их управление, действия на местности, развертывание подразделений на йеменском направлении. То есть консалтингом, управлением, проведением боевых и других операций в зоне боевых действий. Это колоссальные затраты, на которые тратятся прямые средства из казны», — объяснил он «Газете.Ru».

В любой момент, когда в королевстве происходили исторические потрясения, создавалась военная структура, на которую монарх мог опереться, не заботясь о ее политической лояльности. Именно с этой целью в Саудовской Аравии изначально была создана Национальная гвардия. «Она была создана как инструмент сдерживания силовых органов, но оказалась недостаточно лояльна по отношению к курсу короля и его идее передать власть по наследству бин Салману», — рассказывает Лукьянов.

До ноябрьских событий бин Салман уже проводил чистку в министерстве обороны и в руководстве спецслужб, однако принц пока ослаблен, у него недостаточно сил для того, чтобы проводить столь радикальные действия против высшей элиты, опираясь на внутренние силы Саудовской Аравии, говорит собеседник «Газеты.Ru».

«Традиционные связи достаточно сильны, оппозиция принцу достаточно сильна, поэтому он вынужден полагаться на иностранных военных специалистов, которые лояльны ему, потому что бин Салман является их главных работодателем. И по этой причине выполняют ту работу, которую могут выполнить только они — то есть проведение арестов, охрану объектов и арестованных на период следствия. Они также оказывают ему поддержку в йеменской кампании — именно благодаря им она все еще не проиграна», — объяснил эксперт.

Вместе с тем, по мнению Лукьянова, говорить о том, что в Саудовской Аравии созданы легальные подразделения из иностранцев, пока нельзя. «Скорее всего, эта сила непостоянна, когда надобность в ней отпадет, контракт будет закончен, и она будет расформирована», — считает он.