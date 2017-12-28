Выстрелил и забыл: 5 лучших видов оружия года

Противотанковые ракеты

«Джавелин» (в переводе с английского метательное копье, дротик) — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). «Джавелин» — первый серийный ПТРК третьего поколения. Используется для поражения бронетехники и низколетящих целей, например вертолетов или беспилотных летательных аппаратов. Особенность «Джавелинов» в том, что они работает по принципу «выстрелил-забыл», так как на нем находится инфракрасная головка самонаведения, что позволяет сразу после запуска ракеты расчету ПТРК сменить позицию. Кроме того, перед поражением цели ракета «ныряет» — поднимается на несколько метров вверх и под острым углом пробивает броню танк с наименее защищенной верхней плоскости.

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Технология производства ПТРК третьего поколения есть только у двух стран — у США и Израиля.

С 2018 года согласно проекту оборонного бюджета США будут поставлять ПТРК «Джавелин» Украине. Поставка ПТРК Украине будет проходить в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности». Помимо этого, в ноябре Госдепартамент США одобрил поставку «Джавелинов» в Грузию. Сообщалось, что поставка комплексов в Грузию «укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США за счет усиления безопасности в Грузии».

Известно, что относительно современные танки, против которых могло бы применятся столь совершенное орудие, были замечены на стороне ЛДНР в 2014-2015. В свою очередь бронетехника 58-й армии РФ в августе 2008 года смогла гарантировать независимость Южной Осетии.

Крылатые ракеты

Россия и США в уходящем году активно и в некоторых случаях демонстративно использовали крылатые ракеты различных видов базирования для решения задач в сирийском конфликте. И хотя стоимость каждого залпа сравнима с годовым бюджетом провинциального города, ценность жизней солдат, которые удалось сохранить благодаря точечным ракетным ударам, оценить трудно.

«Томогавк» — своеобразная «торговая марка» американского флота. Именно этими крылатыми ракетами, уже несколько десятилетий стоящими на вооружении, по приказу президента США Дональда Трампа, был нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Это была демонстративная акция в ответ на якобы осуществленную авиацией Асада химическую атаку против повстанцев.

«Калибр» — это своеобразный российский аналог «Томогавка». Ракета применялась Вооруженными силами РФ по расположениям террористов на территории Сирии в этом году — как и в прошлом — не один раз, в основном с дизельных подводных лодок проекта 636.

Х-101 – это тоже российская крылатая ракета, но воздушного базирования. Именно на в Сирии это оружие получило свое первое боевое применение. Стрельба велась с бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95М. Ракеты неоднократно использовались для уничтожения материально-технической базы боевиков запрещенной в РФ террористической группировки Исламское государство в Сирийской Арабской Республике.

Хвасон-15

Самая дальнобойная северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). КНДР проводила ракетные испытания на протяжении всего года, но именно Хвасон-15, впервые запущенная 29 ноября, стала вершиной ракетной программы Кима Чен Ына. Тогда ракета пролетела 950 километров и поднялась в высоту на 4475 километра, упав в резлуьтате в исключительной экономической зоне Японии.

По оценке специалистов, тактико-технические характеристики ракеты позволяют уверенно поражать цели на континентально территории США, которые Пхеньян воспринимает как основного противника.

Испытание «Хвасон-15» не оставило равнодушными многие страны. Запуск ракеты был немедленно подвергнут осуждению мировой общественности. В свою очередь КНДР не стеснеясь заверила мировое сообщество, что теперь способна поразить «любую цель на территории США».

Мобильные комплексы ПРО

Логичным результатом широкого применения крылатых и баллистических ракет стало усиление геополитической роли зенитно-ракетных комплексов — как отечественных, так и американских.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система — вероятно, на данный момент самая совершенная в мире. Может применяться как против самолетов и вертолетов, так и против ракет и беспилотных летательных аппаратов. Предположительно два дивизиона используются в Сирии для прикрытия авиабазы «Хмеймим». Но с учетом большого радиуса действия, речь идет о прикрытии фактически всей западной густонаселенной части страны.

Григорий Сысоев/РИА «Новости» ЗРК С-400 «Триумф»

В настоящее время, у России уже был заключен контракт с Китаем на поставку С-400. Но в минувшем году также стало известно, что Турция также закупит ЗРК у России. Кроме этого, Индия, Саудовская Аравия и Марокко ведут переговоры по поводу покупки зенитного комплекса С-400.

«Патриот» — американский противоракетный комплекс, близкий по своему функционалу к С-400. Предназначен для прикрытия от всех существующих средств воздушного нападения. Так, например, ЗРК «Патриот», установленный в Саудовской Аравии защищает королевство от редких запусков баллистических ракет йеменскими повстанцами-хуситам по столице королевства. Кроме этого, американский «Патриот» развернут на своей военной базе в Японии и готов отражать угрозу со стороны Северной Кореи.

«Патриот» помимо США, стоит на вооружении также у Германии, Нидерландов, Италии, Японии, Южной Кореи, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

U.S. Force Korea/Reuters Комплексы THAAD после прибытия на авиабазу Осан в южнокорейском Пхёнтхэке, 6 марта 2017 года

THAAD — это тоже американский противоракетный комплекс, но более современный и «заточенный» исключительно на быстролетящие цели. Особенностью THAAD является его невероятная точность наведения — он использует для поражения только кинетическую энергию Эта особенность помогает в перехвате более устаревших баллистических ракет. На постоянном вооружении ЗРК THAAD, кроме США, есть у Республики Кореи, Японии и ОАЭ.

Боец ЧВК

Никто не знает, насколько широко большие державы прибегают к услугам частных военных компаний в локальных конфликтах. Одним из плюсов ЧВК является как раз отсутствие необходимости хоть как-то отчитываться о своей деятельности, кроме как перед заказчиком. Но, судя по просачивающимся в интернет сведениям, становится очевидно, что как американцы в Ираке, так и российская сторона в Сирии не обходится без помощи профессионалов, выполняющих боевые задачи не только и не столько из чувства долга, сколько из материальной заинтересованности.

Но при этом же очевидно, что бойцы ЧВК лишены многих ограничений, в первую очередь в вопросах материального снабжения и мотивации, что позволяет им пользоваться любым подходящим оружием и любой возможной тактикой боевых действий и, как следствие, решать наиболее тяжелые боевые задачи.