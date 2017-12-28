Красная Армия: как и зачем возвращали погоны

В редакционном материале газеты «Красная Звезда» от 7 января 1943 года подчеркивалось, что «сегодня публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении новых знаков различия — погонов для личного состава Красной Армии. Это мероприятие является важным событием в жизни армии, ибо оно призвано способствовать дальнейшему укреплению воинской дисциплины и воинского духа».

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Центральный орган Народного комиссариата обороны СССР напоминал, что «погоны с четкими и ясными начертаниями знаков различий выделяют советского командира и красноармейца, подчеркивают звания, воинскую специальность и дают возможность еще больше укрепить воинскую дисциплину, подтянутость».

Главная военная газета страны писала в этот день: «У нас есть первоклассная военная техника, и с каждым днем ее будет все больше и больше. Страна послала на фронты своих сынов — верных воинов, и могучая сила советского солдата прославилась на весь мир.

Народ выдвинул из своей среды кадры командиров, кадры военной интеллигенции — носителей всего героического и благородного, что есть в нем самом. Наши бойцы и командиры в ожесточенных битвах с врагом высоко подняли честь русского оружия. Велико значение командира в армии. Ему принадлежит первостепенная роль в бою, во всей воинской жизни.

Надо всемерно подчеркивать и укреплять роль полновластного командира. Этому, в частности, будут способствовать и погоны с их ясными обозначениями служебного старшинства».

«Красная Звезда» напоминала, что «погоны были традиционным украшением доблестной русской армии. Мы, законные наследники русской воинской славы, берем из арсенала наших отцов и дедов все лучшее, что способствовало поднятию воинского духа и укреплению дисциплины. Введение погонов еще раз подтверждает славную преемственность воинских традиций, которая так ценна для армии, любящей свое отечество, дорожащей родной историей. Погоны — не только деталь одежды. Это — знак воинского достоинства и воинской чести».

В редакционном материале газеты подчеркивалось, что «содержание воинской формы определяется боевым духом войск, их славой, их нравственной силой, их традициями. Надевая погоны — новые знаки различия и воинской чести, — мы почувствуем еще явственнее тот долг, какой лежит на армии, защищающей свою родину от немецко-фашистских банд. Народ даст армии эти знаки чести, требуя при этом, чтобы честь армии поддерживалась на полях сражения».

В статье также напоминалось: «Нашему офицерству народ предоставил большие права, но вместе с тем и наложил на него большие обязанности. Беззаветно сражаться за родину, всегда во всем чувствовать себя воспитателем красноармейской массы, всегда и во всем внедрять в сознание своих подчиненных чувство любви к родине, правильного понимания своего воинского долга — такова обязанность советского офицера.

Погон должен постоянно напоминать командиру об этой его обязанности. Ношение погонов должно внушать каждому военнослужащему чувство гордости за то, что он имеет честь принадлежать к составу доблестной Красной Армии, чувство гордости и за себя, и за всю нашу армию».

«Красная Звезда» особо подчеркивала в этот день: «Мы надеваем погоны в великую и трудную годину отечественной войны. Обессмертим эти знаки воинского различия и воинской чести новыми подвигами во славу нашего отечества и нашей героической армии!»

Всем по погонам

Особо интересно употребление в редакционном материале «Красной Звезды» слов «офицер» и «офицерство». Впервые после 1917 года слово «офицер» появилось в первомайском приказе Народного комиссара обороны в 1942 года. В этом документе отмечалось, что «Красная Армия стала организованнее и сильнее, ее офицерские кадры закалились в боях, а ее генералы стали опытнее и прозорливее».

Однако официально слово «офицер» было узаконено во второй половине 1943 года.

Работа над новой формой одежды и знаками различия велась еще до войны. По некоторым данным, первые образцы формы и погон были разработаны еще в 1941 году.

В исследовании «Униформа Красной Армии и Вермахта» Павла Липатова указывается, что «новые знаки различия и форму одежды начали разрабатывать еще с середины 1942 года, взяв за основу галунные и полевые погоны русской императорской армии. Искали старых мастеров, некогда ткавших золотые рисунчатые ленты, возрождали полузабытую технологию. Кроились пробные образцы — пышные и архаичные двубортные парадные мундиры-сюртуки с золотым шитьем и густыми эполетами».

Временные технические условия, в которых было описание эмблем и знаков различия на погонах, были изданы 10 декабря 1942 года.

Как утверждает Павел Липатов, новую форму первоначально предполагалось ввести только в гвардии, но Верховный главнокомандующий товарищ Сталин решил надеть погоны на всех.

В указе президиума Верховного Совета СССР подчеркивалось, что знаки различия — погоны — служат для определения военного звания и принадлежности военнослужащих к тому или иному роду войск (службе). Соответственно присвоенному военному званию, принадлежности к роду войск (службе), на поле погонов размещаются знаки различия (звездочки, просветы, нашивки) и эмблемы, а на повседневных погонах младшего командного, рядового состава и курсантов военных училищ также и трафареты, обозначающие название войсковой части (соединения).

Как отмечают исследователи отечественной военной формы, по своей форме погоны РККА были аналогичны погонам, принятым в русской армии до 1917 года. Они представляли собой полосу с параллельными длинными сторонами, нижний конец погона прямоугольный, а верхний срезан на тупой угол. У погон маршалов и генералов вершина тупого угла срезана параллельно нижнему краю.

Впервые в России погоны появились при Петре Великом в 1696 году. Но в те времена они не являлись знаками различия и предназначались для удержания на плече рядового военнослужащего лямки патронной или гренадной сумки.

Тогда пехотинцы носили соответственно лишь один погон на левом плече, нижний край которого пришивался, а верхний пристегивался к кафтану и позднее мундиру. В ту эпоху погоны отсутствовали у офицеров, кавалеристов и артиллеристов. Иными словами, их не было в тех родах войск, в которых необходимость в них отсутствовала.

С 1762 года погоны становятся знаками различия и определяют принадлежность военнослужащего к тому или иному полку. При Павле I погоны вновь выполняют только одну функцию — удержание ремня патронной сумки, но в царствование Александра I опять становятся знаками различия.

В вооруженных силах Советской России погоны были отменены 16 декабря 1917 года.