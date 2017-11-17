У берегов Аргентины пропала подводная лодка

Военно-морские силы Аргентины объявили о начале поисков подводной лодки TR-1700 «Сан-Хуан», с которой была потеряна связь. Судно пропало с радаров неподалеку от побережья Аргентины.

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«ВМС проводят действия, чтобы восстановить связь с подлодкой «Сан-Хуан», потерянную во время ее перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату», — говорится в тексте сообщения. Представители аргентинских ВМС уточнили, что сейчас в зоне последнего зафиксированного местонахождения подлодки находятся самолеты и корабли ВМС.

Связь с командой подводной лодки была потеряна около 48 часов назад. На борту «Сан-Хуана» находятся 44 человека. Родственники членов команды были оповещены о случившемся.

Пропажу судна уже подтвердили в Министерстве обороны Аргентины. «Возможно, что сейчас судно уже направляется на север (к провинции Чубут), однако это — лишь гипотеза. Мы все еще пытаемся обнаружить подлодку с помощью радаров и с воздуха, а также всеми другими возможными способами, которые есть в нашем распоряжении», — сообщили представители военного ведомства страны.

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби уточнил, что судно направлялось с военно-морской базы Ушуайя на южном побережье страны к базе Мар дель Плата, в 250 морских милях (400 км) от Буэнос-Айреса. На момент исчезновения с радаров подлодка «Сан-Хуан», предположительно, находилась в районе залива Сан-Джордж «между Рио-Гальегос и Пуэрто-Дезайдо (Санта-Крус) когда радиосвязь была потеряна».

«В этом секторе метеоусловия были очень сложными, на море наблюдались большие волны, и, вероятно, из-за этого судно опустилось на большую глубину, вследствие чего контакт и был утерян», — предположил представитель ВМС Аргентины в беседе с газетой Clarin.

По его словам, сейчас военные пытаются установить причины, по которым команда «Сан-Хуана» перестала выходить на связь. Бальби подчеркнул, что в случае, если у экипажа появились проблемы со связью, подлодку должны были сразу поднять на поверхность. Он добавил, что продовольствия на борту судна было достаточно, чтобы провести в море несколько дней.

«Все станции наземной связи вдоль побережья Аргентины были оповещены, сейчас все они отслеживают появление каких-либо сообщений с подлодки, а также прослушивают передачи с судна на всех частотах», — добавили представители аргентинских ВМС. Они также доложили, что во второй половине дня в четверг поисковые самолеты совершили несколько разведывательных вылетов с военной базы Пунта-Индио.

Помимо этого, в поисковой операции были задействованы морской корабль «Саранди» (на борту судна также находится вертолет) и два корвета ВМС Аргентины: «Росалес» и «Драммонд». Поисково-спасательные работы ведутся над исключительной экономической зоной Аргентины в районе Пуэрто-Мадрин.

Позднее появилась еще одна версия причины пропажи подводной лодки «Сан-Хуан» с радаров — пожар в отсеке электроснабжения на борту судна.

Однако в аргентинском военном ведомстве не торопятся соглашаться с этими предположениями. Согласно протоколу, в таких случаях подлодка должна подниматься на поверхность, пояснили в Минобороны.

Тем не менее представители ведомства не исключают версию пожара. Они также рассказали Clarin, что на борту подводного судна мог произойти технический сбой.

«Сан-Хуан» — боевая дизель-электрическая подводная лодка типа «Санта-Крус», построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Судна этого типа — самые крупные подлодки из тех, что были построены во время Второй мировой войны, и одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире. Длина такой подлодки достигает 66 метров, под водой она развивает скорость до 25 узлов. Такое судно может до двух дней находиться под водой, не поднимаясь на поверхность. Предельная глубина погружения подлодки составляет 300 метров.