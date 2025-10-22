Выявлены подтипы самого опасного рака груди

Генные сигнатуры — это анализ профиля генов, которые характерны для конкретной опухоли. С их помощью можно выявить подтипы рака. Например, ученые обнаружили три новых подтипа самого опасного рака груди, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова.

Трижды негативный рак — это самая редкая форма, но при этом действительно самая опасная. Этот подтип рака не имеет никаких рецепторов для таргетной терапии, поэтому врачам при лечении не на что воздействовать. В этом основная проблема терапии этого типа опухоли.

«Трижды негативный рак молочной железы неоднороден, и при помощи генных сигнатур мы можем выделить еще несколько подгрупп, которые отличаются по своему поведению и чувствительности к лечению. Например, один из них — люминальный с экспрессией андрогенных рецепторов. Другой — базальный, который не реагирует на гормональную терапию и другие стандартные методы лечения. Также выделяют рак молочной железы с выраженной иммунозависимостью и перспективами иммунотерапии. Сейчас эти классификации все еще являются предметом научных исследований, но в будущем они позволят персонализировать лечение», — рассказала доктор.

Однако пока при отсутствии гормональных рецепторов и HER2-позитивности основой лечения обычно становится химиотерапия. Кроме того, рассматривается возможность добавления иммунотерапии, которая может улучшить результаты лечения.

«Поскольку одна из генных сигнатур помогла выделить иммунозависимый трижды негативный рак молочной железы, то мы можем эффективно воздействовать на него при помощи иммунотерапии моноклональными антителами. Моноклональное тело направлено не на раковую клетку, а на иммунную. На иммунных клетках расположены рецепторы, которые блокируют их функцию, из-за чего они не распознают опухоль и не атакуют ее. Моноклональное антитело снимает этот блок, и иммунная клетка включается в борьбу против рака», — объяснила доктор.

У кого чаще всего встречается такая опухоль, какие новые методы лечения применяются в России и почему рак груди считается запущенным уже на третьей стадии — в интервью Артамоновой «Газете.Ru».

