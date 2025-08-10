проект

Врач рассказал, сколько служит искусственный хрусталик

Врач Курцхалидзе: искусственный хрусталик может прослужить всю жизнь

Shutterstock

Искусственный хрусталик устанавливается на всю жизнь, однако в некоторых редких нужна его замена, но она проводится в ранние сроки после операции, рассказал «Газете.Ru» офтальмохирург, заведующий отделением оперативной и клинической офтальмологии РНЦХ им. Петровского Касуми Курцхалидзе.

«Искусственный хрусталик устанавливают на всю жизнь, и повторно практически никогда не меняют. Повторное вмешательство может негативно сказаться на состоянии глаза и вызвать дискомфорт на длительное время. Поэтому замена хрусталика — это крайняя мера, к которой прибегают только при серьезных показаниях», – отметил врач.

По его словам, иногда после операции у пациентов может возникнуть так называемая вторичная катаракта или фиброз.

«При вторичной катаракте после операции остаются эпителиальные клетки и волокна хрусталика внутри капсулы. Эти клетки начинают формировать новые волокна, которые делают искусственный хрусталик мутным. Чаще всего это происходит из-за недостаточной очистки капсульного мешка от фрагментов клеток и волокон. Еще одно состояние, похожее на вторичную катаракту, — это фиброз задней капсулы. В этом случае задняя капсула становится мутной», – рассказал доктор.

Однако менять хрусталик менять в этом случае не нужно, существуют специальные холодные лазеры, которые за несколько секунд восстанавливают прозрачность оптических сред. Процедура проводится один раз, и после нее больше ничего не требуется.

