«Есть три проблемы, влияющие на здоровье». Когда россияне будут жить 100 лет?

Старение – многофакторный процесс, который запускается в организме уже с 20-25 лет. Его нельзя остановить, однако можно замедлить. О том, как это сделать, что будет со средней продолжительностью жизни в России через 10 лет, и что отечественные ученые предлагают для борьбы со старостью – в интервью «Газете.Ru» рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

— Как долго живут россияне сегодня?

— Примерно 73-74 года. Но важно учитывать, что это средний показатель и для мужчин, и для женщин. В реальности же разница между полами составляет почти 10 лет, например, для мужчин 68 лет, для женщин — 78.

Средняя продолжительность жизни в России имеет тенденцию к увеличению. В 90-е в России средняя продолжительность была 69 лет, в 2000 году она была 65 лет, и потом начала расти. В 2015 году был резкий скачок до 71 года, в 2020-м из-за пандемии показатель снова упал до 69-70 лет, и, начиная с 2022 года, мы видим рост.

— Есть ли прогнозы на 2035 год? Сколько будут жить россияне через 10 лет?

— К 2030 году мы должны перейти планку в 78 лет, а к 2035 году продолжительность жизни ожидается от 81 года, к 2050-му – 83-84. Но это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.

Небольшие падения в некоторые годы могут быть (например, в первые годы пандемии было падение), но если брать десятилетний период, то мы видим все равно тенденцию к увеличению продолжительности жизни. Поэтому она будет в любом случае расти, если не произойдет какой-либо катаклизм.

— Всегда считалось, что в Европе и США люди живут дольше, чем в России. Догнали ли мы их?

— В США средняя продолжительность жизни 81 год, в Европе 80-84. Пока мы их не догнали, но стремительно к этому идем. Люди начали стареть как у них, так и у нас медленнее. Это произошло благодаря нескольким причинам. Огромный вклад в продолжительность жизни внесли достижения в медицине и профилактике заболеваний, общее улучшение условий жизни тоже повлияли на это. Штаты мы, думаю, сможем догнать уже к 2035 году, так как у них, по прогнозам, темпы увеличения продолжительность жизни немного медленнее.

— Сколько россиян доживает до 100 лет?

— У нас по данным Росстата на 10 тыс. россиян приходится в среднем 41 долгожитель старше 91 года, и один старше 100 лет. По состоянию на 1 января 2024 года, в России было 460,7 тыс. долгожительниц и 132,4 тыс. долгожителей. В Москве сейчас более 400 тыс. жителей старше 80 лет, и около 1 тыс. старше 100 лет. Это один из регионов долгожителей.

— В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского вместе с ведущим мировым экспертом в области долголетия профессором Клаудио Франчески (Италия) проведут исследования влияния региональных факторов на биологический возраст человека. Удалось ли составить карту долголетия России? В каких регионах люди живут дольше, в каких меньше и почему?

— Работа еще ведется. На 2025 год среди регионов России с низкой продолжительностью жизни — Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Амурская область, Иркутская область и Забайкальский край. А среди регионов России с высокой продолжительностью жизни — Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия.

Разный образ жизни, экологические условия и генетические особенности вносят свою лепту в эту статистику, но пока исследование не закончено.

— Какие основные проблемы в области сохранения долголетия в России есть? Что нужно сделать, чтобы россияне жили до 100 лет?

— На мой взгляд, есть три ключевые проблемы, влияющие на здоровье населения. Во-первых, это недостаточное внимание к профилактике заболеваний. Во-вторых, низкий уровень физической активности. В-третьих, в нашей стране довольно большой процент людей, которые имеют несбалансированное питание, вредные привычки и стресс .

Многие россияне нерегулярно проходят медицинские осмотры, что приводит к позднему выявлению и лечению заболеваний. Не во всех регионах пока доступна высококвалифицированная медицинская помощь, хотя за последние годы очень много сделано в этом направлении, в том числе с помощью высоких технологий (например, телемедицина). Наша страна активно работает над тем, чтобы специализированная помощь стала более доступной в отдаленных районах, и люди могли регулярно проходить профилактические осмотры.

— Почему люди в мире начали стареть медленнее?

— Старение – это естественный процесс постепенной «деградации» частей и систем организма человека, который происходит благодаря запуску определенных механизмов старения. Он совершенно естественный, и остановить его нельзя. Но его можно замедлить, именно это и наблюдается в последние годы. Однозначного ответа на вопрос, почему так происходит, нет — ученые спорят о роли разных факторов.

Безусловно, за последние 100 лет условия жизни сильно поменялись: улучшилось здравоохранение, медицина стала более персонализированной и доступной, питание стало более разнообразным, изматывающего физического труда все меньше, в том числе за счет роботизации производства. Но остановить процесс старения пока не удалось никому.

close Главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова Из личного архива

— Это значит, что процесс старения запускается позже? Например, раньше люди начинали стареть в 20, а сейчас – в 30?

— Не совсем так. Мы наблюдаем более поздние проявления старения. Уже при рождении запускаются определенные механизмы, которые готовят нас к началу старения. Оно начинается в возрасте 20-25 лет, но наибольшие пики старения приходятся на 44-45 лет и 60 лет.

Первый пик связан с изменениями в молекулах, которые отвечают за метаболизм липидов, кофеина и алкоголя, а также за сердечно-сосудистые заболевания и нарушения в работе тканей кожи и мышц. Второй пик затрагивает молекулы, которые отвечают за иммунную регуляцию, функцию почек, углеводный обмен, сердечно-сосудистые заболевания, состояние кожи и мышц.

Изменения, связанные со старением кожи и мышц, происходят в обоих возрастных периодах. Это важное открытие, которое поможет в будущем понять, как лучше бороться со старением.

— Какие именно механизмы старения выделяют ученые?

— Всего их 15. Самые основные – хроническое иммунное воспаление, оксидативный стресс и дисфункция митохондрий, — это когда нарушается выработка энергии в клетках, — механизм укорочения теломер (концевые участки хромосом, при укорачивании которых клетка теряет способность делиться и становится старой, что в итоге приводит к ее гибели), нарушение белкового равновесия, эпигенетические факторы, — когда внешние факторы влияют на работу ДНК, — а также нарушение микробиоты кишечника.

По сути, все эти механизмы взаимосвязаны, поэтому сложно выделить один самый главный фактор старения.

— Длина теломер в последние годы активно обсуждается. Действительно ли, повлияв на их длину, мы можем замедлить и даже оставить старение?

— Остановить старение нельзя, но действительно, воздействуя на длину теломер, мы можем его замедлить. В этом может помочь фермент теломераза.

На концах каждой хромосомы расположены теломеры — короткие повторяющиеся участки ДНК. Теломеры — это своего рода «запас прочности» клетки. Пока они есть, клетка может делиться и функционировать. Но как только этот ресурс исчерпан — клетка стареет. Теломераза — один из ферментов, который может вернуть ей шанс на новую жизнь.

Каждый раз, когда клетка делится, теломеры становятся чуть короче. Теломераза помогает восстановить теломеры, она достраивает концы хромосом, возвращая им утраченную длину.

— Почему бы не активировать теломеразу во всех клетках и не остановить старение раз и навсегда?

— Это не волшебная палочка, есть риск развития рака из-за чрезмерной активности фермента. Большинство раковых клеток активируют теломеразу именно для этого, — чтобы бесконечно делиться, ускользая от природных ограничений.

Если теломераза в обычной клетке включается «не вовремя» — это тревожный сигнал. А вот в опухолевых клетках она практически всегда активна. Вот почему одно и то же свойство — способность восстанавливать теломеры — одновременно может быть и ядом, и лекарством.

— У каждого человека своя длина теломер или она у всех примерно одинаковая? Определяет ли длина теломер продолжительность жизни человека?

— У нас есть нормы по железу, по ферритину, также и для длины теломер существуют свои показатели в каждом возрасте. Например, в 30 лет она должна составлять — 9,8, в 40-45 лет длина теломер должна быть — 8,7 (до 9), а в 70 — 7. Отклонения длины теломер от нормальной наблюдаются при многих патологических состояниях: возрастных дегенеративных болезнях, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Но сама по себе длина теломер не определяет продолжительность жизни человека. Старение — это многофакторный процесс, и длина теломер — лишь один из его механизмов. Даже близнецы стареют по-разному при разных условиях жизни. Есть такие понятия как биологический возраст и паспортный возраст: у кого-то паспортный возраст соответствует биологическому, а у кого-то биологический опережает или отстает от паспортного.

— Есть ли данные о том, какие системы организма стареют быстрее?

— Это все индивидуально, однако сегодня мы знаем, что мужчины и женщины стареют несколько по-разному. У мужчин быстрее стареет сердечно-сосудистая система, поэтому у них уже в среднем возрасте высокие кардиоваскулярные риски, а костно-мышечная система у них стареет медленнее. У женщин, наоборот, быстрее стареет костно-мышечная система, быстрее развиваются остеопороз и саркопения (снижение силы и массы мышц).

— Ученые во многих странах пытаются разработать методы оценки биологического возраста. Есть ли единая система оценки биологических часов?

— Пока нет. Существуют разные методы для определения возраста старения органов. Например, можно оценить старение сердечно-сосудистой системы, иммунной системы или нервной системы. Некоторые из методов измеряют как раз длину теломер или проводят фенотипирование клеток. Однако пока не существует единой системы, которая могла бы одновременно оценить все механизмы старения и предоставить точный результат.

В нашем институте мы активно разрабатываем модели биологического старения. Сейчас мы работаем над созданием часов, которые будут учитывать несколько механизмов старения одновременно. Кроме того, мы выяснили, что индекс инсулинорезистентности (состояние, при котором клетки организма перестают эффективно реагировать на инсулин, несмотря на высокий уровень инсулина и глюкозы в крови) тоже может выступать в роли маркера начала старения.

Мы активно изучаем проблему избыточного веса и его связь с ускоренным старением. В ходе исследований мы выявили, что инсулинорезистентность ускоряет старение, активируя сразу несколько механизмов старения. Все это приводит к избыточному весу и может в дальнейшем способствовать развитию сахарного диабета и атеросклероза. Кроме того, инсулинорезистентность влияет на гормональную систему и уменьшает длину теломер. Все это указывает на то, что инсулинорезистентность может быть связана с ускоренным старением организма. Но все обратимо, причем доступными многим методами: помогают правильное питание и здоровый образ жизни.

— Какие еще исследования проводятся в институте?

— Мы активно сотрудничаем с иностранными коллегами, в том числе с профессором Франчески. Он изучает иммунное воспаление и его влияние на долголетие. Ранее считалось, что воспаление при старении — универсальный процесс, протекающий у всех одинаково. Речь идет об инфламмейджинге — хроническом, системном, слабовыраженном воспалительном состоянии, признанном основным фактором риска возрастных заболеваний и механизмов, участвующих в старении.

Недавно ученые нашего Центра совместно с профессором установили, что на развитие воспалительных процессов влияет уникальное сочетание генетических, экологических, социально-экономических и личностных факторов. Принципиальная новизна подхода заключается в том, что теперь ученые рассматривают этот процесс как персонализированный. Это позволит не только диагностировать риски заболеваний, но и разрабатывать максимально эффективные стратегии сохранения здоровья для каждого конкретного человека.

Кроме того, в рамках нашего сотрудничества мы исследуем геропротекторы — вещества, которые могут замедлить старение. Сейчас мы активно изучаем их влияние на старение и общее состояние организма, чтобы выбрать лучшие. На основе этих исследований мы создаем панель биомаркеров старения. Это будет таргетная панель, включающая несколько ключевых механизмов старения.

— Что за геропротекторы вы изучаете?

— Мы изучаем как базовые геропротекторы, так и уникальные природные вещества, которые содержатся в наших ягодах, фруктах. К базовым относятся, например, таурин, глицин, берберин, NAC, физетин, уролитин, метформин и другие. Последний также лечит инсулинорезистентность, о которой мы говорили. Куркумин, а также магний, витамин D и витамин К2, также считаются геропротекторами. Это некоторые из основных веществ, которые мы рассматриваем.

— Ученые во всем мире сейчас активно ищут самые эффективные геропротекторы. Какое из перечисленных веществ — самое эффективное на ваш взгляд?

— Нет «уникальной» таблетки, которая «все вылечит». Всегда нужно подходить персонифицированно к каждому человеку, и будущее за персонализированной медициной. Мы поэтому и говорим, что нужно сначала определить, какой механизм старения дал сбой (а их сейчас известно как минимум 15), и только потом воздействовать на нарушенный механизм. И геропротекторы у каждого человека буду свои.

— Стоит ли пить метформин просто так, если нет повышенного сахара в крови, ради долголетия?

— Нет. Показания должен определять только врач.

— Во сколько лет нужно начинать профилактику старения, чтобы дожить до 100?

— Чем раньше, тем лучше. Уже в 20 лет нужно думать о своем рационе, уровне физической активности и здоровье. Это пожизненная работа, но это не значит, что в 50 или 60 лет уже поздно начинать.