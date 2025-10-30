проект

Названы не морские источники йода

Врач Черницкая: йод содержится в яйцах, картофеле, фасоли и сухофруктах

Lidaphotos/Shutterstock/FOTODOM

Йод является незаменимым для функционирования организма микроэлементом. Обычно люди получают его из морепродуктов и рыбы, однако существуют и не морские продукты, богатые йодом, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Черницкая.

«Организм здорового человека содержит 15–20 мг йода, 70–80% из которого скапливается в щитовидной железе и служит необходимым компонентом для синтеза тиреоидных гормонов. Потребность в суточной норме йода составляет от 100 до 200 мкг, но йод не вырабатывается организмом человека, а поступает извне. Чтобы получать достаточно йода, важно регулярно есть продукты, содержащие высокие концентрации йода: морскую рыбу (треску, минтай, креветки), морскую капусту и водоросли, рыбий жир и другие морепродукты. Также йод содержится в так называемых не морских продуктах: яйцах, молочных продуктах, картофеле, фасоли, шпинате, ягодах и сухофруктах», — объяснила врач.

Также, по словам специалиста, полезно использовать йодированную соль — она помогает эффективно восполнять дефицит микроэлемента в рационе.

«Важно отметить, что количество йода в пище снижается при длительном хранении, но особенно при термической обработке — на 30–80%. Поэтому важно составить сбалансированный рацион и при необходимости принимать добавки с йодом. Если этого элемента будет недостаточно, то в организме могут развиться йододефицитные заболевания (тиреоидная патология), а также высоки риски невынашивания беременности, физической и умственной отсталости у детей, эндемический кретинизм, перинатальная смертность», — заключила доктор.

Ранее был назван микроэлемент, дефицит которого чаще всего возникает у беременных.

