Названы гены, которые на 9 лет ускоряют наступление менопаузы

Генетик Колесникова: ген CCDC201 может ускорить наступление менопаузы на 9 лет

Shutterstock

Мутации в генах AMHR2, GNRH1, МСМ8, и CCDC201 влияют на возраст наступления менопаузы у женщин, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета ООО «Национальный центр генетических исследований» MyGenetics Ирина Колесникова.

«Некоторые генетические варианты могут приближать или, наоборот, отдалять наступление возрастных изменений гормонального фона и связанных с ним нарушений. У кого-то такие изменения могут начаться уже в 40 лет, а у кого-то — к 50. Например, за синтез и метаболизм эстрогенов и чувствительность к ним отвечает рецептор антимюллерова гормона AMHR2 и гормона гонадолиберина GNRH1. Есть, однако, и «негормональные» гены. Например, один из вариантов гена МСМ8, связанного с клеточным делением, может отсрочить наступление менопаузы на срок до 2 лет. А недавно, буквально в прошлом году, была описана мутация в гене CCDC201, которая в самом неблагоприятном раскладе может приблизить возраст наступления менопаузы аж на 9 лет», — объяснила генетик.

Однако кроме генетики на возраст наступление менопаузы зависит от образа жизни.

«На самом деле к менопаузе женщине стоит готовиться еще смолоду. Ведь количество яйцеклеток у женщины (тех самых, из которых после оплодотворения развивается ребенок — новая жизнь) определяется еще тогда, когда девочка не родилась и развивается в утробе матери — то есть потенциальной бабушки. И этот запас не прибавляется, а расходуется с возрастом. Стоит уточнить у мамы, когда такие изменения начались у нее. Если рано — в 40–45 лет — это повод задуматься. Возможно, стоит поискать генетические причины», — заключила специалист.

