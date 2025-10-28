проект

Россиянам рассказали, как в 30 лет позаботиться о когнитивном здоровье в пожилом возрасте

Врач Шпилюкова: до 30 лет закладывается фундамент когнитивного здоровья в старости

Depositphotos

Чтобы сохранить когнитивное здоровье в пожилом возрасте, важно заниматься профилактикой с 20–30 лет. Именно в этот период закладывается фундамент когнитивного здоровья, рассказала «Газете.Ru» эксперт Фонда развития отечественной науки, техники и медицины (Фронтмед), руководитель центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук Юлия Шпилюкова.

«Фундамент хорошего когнитивного здоровья мозга в зрелом возрасте закладывается уже в 20–30 лет. Один из главных факторов профилактики — физическая активность. Рекомендуется минимум 150 минут кардионагрузок в неделю — плавание, легкий бег, скандинавская ходьба, также полезны силовые упражнения. Внедрение здоровых привычек должно начинаться как можно раньше, однако никогда не поздно пробовать что-то новое. Секрет успеха в регулярности и позитивных эмоциях», — подчеркнула врач.

Прохождение диспансеризации помогает выявлять и своевременно корректировать сопутствующие заболевания — артериальную гипертонию, сахарный диабет, повышение холестерина, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения головного мозга.

«Не менее важна коррекция зрения и слуха, поскольку снижение количества информации из окружающей среды провоцирует мозг «лениться». Кроме того, важно соблюдать режим сна — не менее 7–9 часов в сутки, а также сохранения социальных связей, так как изоляция может ускорить дебют или развитие заболевания. С возрастом допустимы небольшие изменения в памяти и концентрации, если они не влияют на повседневную жизнь. При первых признаках ухудшения, например, затруднении в бытовых делах, частых переспрашиваниях и повторениях, страхе выходить из дома, важно обратиться к врачу. Своевременное выявление когнитивных нарушений и лечение позволят замедлить прогрессирование болезни. Главное — не упустить время и не стесняться», — заключила доктор.

