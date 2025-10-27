проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, наследуется ли интеллект от родителей

Врач Чеботарева: интеллект не наследуется от родителей, как черты лица

true
true
true
close
Shutterstock

Интеллект обусловлен генами, однако он не наследуется так же, как цвет глаз или форма носа, рассказала «Газете.Ru» врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарева.

«Наследование умственных способностей можно представить как грандиозную симфонию, в которой множество генов работают вместе, создавая сложную композицию. Кроме того, эти генетические особенности еще взаимодействуют с опытом, получаемым в окружающей среде, например, при чтении книг и посещении школы. Поэтому различия интеллекта людей определяются сложным взаимодействием генов и факторов окружающей среды, которые работают рука об руку», — отметила доктор.

По ее словам, есть три вида интеллекта: вербальный, общий и невербальный. Вербальный интеллект ― это способность эффективно пользоваться языком и речью для общения, понимания и выражения мыслей. Общий интеллект представляет собой способность к обучению, пониманию сложных концепций, решению проблем и принятию решений. Невербальный интеллект проявляется вне словесного контекста и относится к способности понимать визуальную, сенсорную и двигательную информацию. Первый больше зависит от генов, чем остальные два.

«В недавнем исследовании ученые проанализировали данные 452 864 участников. У них оценивали интеллект с помощью стандартизированных психометрических тестов, которые измеряют когнитивные способности в различных областях, включая вербальное и невербальное мышление. Результаты людей по разным типам тестов на интеллект обычно тесно связаны. То есть люди, получившие высокие баллы в тестах по математике, так же, как правило, хорошо справляются с тестами по словарному запасу. Но в исследовании было обнаружено, что вербальный интеллект был более предсказуем по генетическим данным людей по сравнению с общим или невербальным интеллектом», — рассказала генетик.

По ее словам, это может быть связано с тем, что вербальный интеллект с большей вероятностью передается по наследству. Люди, как правило, объединяются в пары для рождения детей с людьми, с которыми у них есть общие черты, и для большинства людей вербальное общение имеет большее значение, чем другие типы коммуникации.

«В случае интеллекта есть тесное взаимодействие генетических предрасположенностей и внешней среды. Иногда эти два компонента трудно разграничить. Например, люди с генетической предрасположенностью к более высокому интеллекту могут искать более интеллектуально стимулирующую среду, что еще больше повысит их когнитивные способности. Поэтому важно понимать, что гены не определяют интеллект: они коррелируют и взаимодействуют с опытом, получаемым в окружающей среде», — заключила специалист.

Ранее россиянам объяснили, чем опасно переучивание левшей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами