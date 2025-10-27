Врач рассказала, наследуется ли интеллект от родителей

Интеллект обусловлен генами, однако он не наследуется так же, как цвет глаз или форма носа, рассказала «Газете.Ru» врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарева.

«Наследование умственных способностей можно представить как грандиозную симфонию, в которой множество генов работают вместе, создавая сложную композицию. Кроме того, эти генетические особенности еще взаимодействуют с опытом, получаемым в окружающей среде, например, при чтении книг и посещении школы. Поэтому различия интеллекта людей определяются сложным взаимодействием генов и факторов окружающей среды, которые работают рука об руку», — отметила доктор.

По ее словам, есть три вида интеллекта: вербальный, общий и невербальный. Вербальный интеллект ― это способность эффективно пользоваться языком и речью для общения, понимания и выражения мыслей. Общий интеллект представляет собой способность к обучению, пониманию сложных концепций, решению проблем и принятию решений. Невербальный интеллект проявляется вне словесного контекста и относится к способности понимать визуальную, сенсорную и двигательную информацию. Первый больше зависит от генов, чем остальные два.

«В недавнем исследовании ученые проанализировали данные 452 864 участников. У них оценивали интеллект с помощью стандартизированных психометрических тестов, которые измеряют когнитивные способности в различных областях, включая вербальное и невербальное мышление. Результаты людей по разным типам тестов на интеллект обычно тесно связаны. То есть люди, получившие высокие баллы в тестах по математике, так же, как правило, хорошо справляются с тестами по словарному запасу. Но в исследовании было обнаружено, что вербальный интеллект был более предсказуем по генетическим данным людей по сравнению с общим или невербальным интеллектом», — рассказала генетик.

По ее словам, это может быть связано с тем, что вербальный интеллект с большей вероятностью передается по наследству. Люди, как правило, объединяются в пары для рождения детей с людьми, с которыми у них есть общие черты, и для большинства людей вербальное общение имеет большее значение, чем другие типы коммуникации.

«В случае интеллекта есть тесное взаимодействие генетических предрасположенностей и внешней среды. Иногда эти два компонента трудно разграничить. Например, люди с генетической предрасположенностью к более высокому интеллекту могут искать более интеллектуально стимулирующую среду, что еще больше повысит их когнитивные способности. Поэтому важно понимать, что гены не определяют интеллект: они коррелируют и взаимодействуют с опытом, получаемым в окружающей среде», — заключила специалист.

