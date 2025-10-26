Россиян предупредили, что высмаркивание может вызвать отит

Отит часто становится осложнением ОРВИ. Существует три неочевидные причины повышения рисков развития отита, рассказала «Газете.Ru» врач – эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

«Среди неочевидных причин отита — частое и сильное высмаркивание, резкие перепады давления (например, при полетах на самолете или нырянии), аллергические реакции, которые вызывают отек слизистых оболочек. Отит часто становится осложнением ОРВИ из-за особенностей строения лор-органов: носоглотка связана с ухом прямым каналом — евстахиевой трубой. При воспалении слизистой оболочки носоглотки отек и выделения могут закупоривать эту трубу, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и развития инфекции в среднем ухе. Респираторная инфекция далеко не всегда переходит в болезни уха, но риск есть, и он довольно высок», – объяснила врач.

Отличить отит от простуды можно по характерному признаку: боли в ухе, которая усиливается при жевании или поворотах головы. Может также наблюдаться ухудшение слуха, заложенность, в некоторых случаях — выделения из уха. Иногда болезнь сопровождается повышенной температурой и общей слабостью.

«Лечить уши самостоятельно крайне рискованно. Например, противовоспалительные капли, которые обычно назначают при отите, капать можно строго после осмотра врачом: он должен убедиться, что не повреждена барабанная перепонка. Антибиотики и вовсе можно принимать только по результатам анализов и по назначенной врачом схеме. Навредить можно не только лекарством. Например, ни в коем случае нельзя делать прогревания, если отит гнойный — это может привести к распространению гноя и резкому ухудшению состояния. Другие народные методы, например, закапывание смеси из водки с чесноком, могут усугубить воспаление и вызвать ожоги. Кроме того, занимаясь самолечением, человек теряет драгоценное время, когда инфекцию можно вылечить без серьезных последствий»,— объяснила доктор.

Ранее россиянам объяснили, чем опасно переучивание левшей.