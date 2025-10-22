В России выявили, какие исходы беременности повышают риск заболеваний сердца у матери

Рождение крупного ребенка в три раза повышает риск болезней сердца у матери, а возможность преждевременных родов – в два раза, выяснили ученые НовГУ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Также риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у матери повышают мертворождение (в 2,23 раза), преждевременные роды (в 1,93 раза), отслойка плаценты (в 1,82 раза) и сахарный диабет беременных (в 1,68 раз). Повышенное артериальное давление после 20 недели беременности без наличия белка в моче (гестационная артериальная гипертензия) увеличивает риски в 1,67 раз, а задержка роста плода — в 1,29 раз.

Учёные также выявили, что риск развития артериальной гипертензии после перенесённой преэклампсии повышается в 3,13 раз. Сахарный диабет беременных увеличивает риск возникновения сахарного диабета второго типа у матери почти в десять раз.

Как отмечают учёные, соблюдение диеты на этапах подготовки к беременности помогает снизить риск развития артериальной гипертензии, гестационного сахарного диабета и преждевременных родов. Основные принципы питания: высокое потребление овощей, фруктов, орехов, рыбы, а также снижение потребления красного мяса за три года до беременности.

«Специально разработанная диета DASH помогает достичь более низкого уровня артериального давления, чем другие диеты, и более редкого использования инсулина при гестационном сахарном диабете. Также не стоит забывать о пользе грудного вскармливания, которое не только полезно для младенца, но и способствует восстановлению матери после повышенного кардиометаболического стресса при беременности. У женщин среднего возраста грудное вскармливание способно почти на четверть уменьшить риск развития ишемической болезни сердца, субклинических сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда», – рассказал «Газете.Ru» директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков.

