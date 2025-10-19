Врач объяснил, почему у подростков может болеть голова

Подростки стали страдать от первичных головных болей почти так же часто, как взрослые, рассказал «Газете.Ru» невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников.

«У подростков доля первичных головных болей (которые включают в себя головную боль мышечного напряжения, мигрень и несколько видов более редких головных болей) уже становится довольно значительной – 60-70% всех обращений к неврологу. И приближается к таковой у взрослых», – отметил врач.

Чаще всего поступают жалобы на головную боль напряжения, которая может быть вызвана напряжением и спазмом мышц головы, шеи и плеч. Длительное статическое положение, неправильная осанка или работа за компьютером усиливают симптомы.

«Также подростки, особенно девочки в период полового созревания, могут начать жаловаться на мигренозные головные боли. Но надо помнить и про возможность вторичных головных болей, связанных с нарушением режима сна, умственной перегрузкой, потреблением больших доз кофеина или алкоголя, синуситами, отитами, проблемами с мышцами шеи, а иногда (к счастью менее 1 % случаев) – с повышением внутричерепного давления или даже опухолью мозга. На осмотре врач невролог в результате осмотра ребенка и его опроса определяет, может ли у конкретного ребенка быть какая-либо серьезная заболевания», – заключил врач.

