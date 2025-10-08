проект

Названа ягода, которая помогает при простатите

Врач Махова: брусника помогает снять воспаление при простатите

Брусника рекомендуется людям с простатитом за счет ее противовоспалительного и противомикробного действия, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«В первую очередь брусника полезна людям, страдающим от заболеваний почек, за счет противовоспалительного и противомикробного действия. Также брусника может помочь при простатите. Кроме того, ягода будет полезна людям, имеющим гастрит и пониженную кислотность. Вообще эта ягода помогает при любом воспалении, даже при ОРВИ», — объяснила врач.

По словам Маховой, в бруснике содержится колоссальное количество витамина С, каротина, железа, меди. Также там есть дубильные вещества, флавоноиды, метиларбутин.

«Витамин С стимулирует иммунитет и защищает нас от ОРВИ и других воспалительных заболеваний. Арбутин способствует мочегонному действию, что хорошо влияет на мочевыделительную систему и тем самым препятствует размножению Escherichia coli ( Е.coli), которые являются наиболее частыми возбудителями заболеваний почек. Железо и витаминная группа B улучшают функции крови и держат организм в тонусе. Каротин способствует улучшению зрения. Также в бруснике очень много антиоксидантов, которые могут препятствовать онкологическим заболеваниям», — заметила доктор.

Ранее россиян предупредили об опасности частого использования препаратов от изжоги.

