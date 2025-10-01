проект

>
В Сеченовском Университете назвали три главные причины щелчков челюсти

Врач Дыбов: челюсть может щелкать из-за нарушений прикуса, осанки или стресса

Shutterstock

Существуют три главные причины проблем с височно-нижнечелюстными суставом, вызывающих боль, щелчки в челюсти и даже мешающих рту открываться. Это психоэмоциональный стресс, проблемы с осанкой и неправильный прикус, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой детской, профилактической стоматологии и ортодонтии, заместитель директора по научной работе Института стоматологии им. Боровского Сеченовского Университета Андрей Дыбов.

«Первая причина – это, собственно, прикус. Неправильное положение зубов перегружает суставы и мышцы, провоцируя дисфункцию. Вторая причина – постуральный фактор, то есть осанка. Нарушения в позвоночнике, кривизна таза, то, как мы держим свое тело в пространстве – влияет на центр тяжести тела и отражается на суставе. А третья причина – это психоэмоциональные перегрузки, стресс и тревожность», – объяснил Дыбов.

Он пояснил, что обычно жевательные мышцы напрягаются, а зубы смыкаются только тогда, когда человек пережевывает пищу.

«Но еще напряжение возникает, когда мы «пережевываем» свои проблемы и непроизвольно скрежещем зубами. Часто такая проблема, – она называется бруксизм, – возникает, когда мы спим. В итоге ночью нагрузка на нижнечелюстную систему в пять раз выше, чем днем», – сказал врач.

В институте разработали протокол обследования, позволяющий выявить истинную причину проблем с височно-нижнечелюстным суставом. Сначала стоматолог осматривает пациента: оценивает состояние зубов и тип прикуса, а также сканирует ротовую полость. Ученые Института стоматологии принимали участие в разработке алгоритма на основе машинного обучения, который анализирует все объективные и субъективные данные, включая жалобы пациента на боль и дискомфорт, звуки при движении челюсти, сложности с открыванием рта, и прогнозе, насколько успешным и удовлетворительным для человека будет то или иное лечение.

