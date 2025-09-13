Названа опасность разведения осеннего костра на даче для здоровья

С точки зрения химии, дым от костра или мангала может представлять определенные риски для здоровья. Из-за погодных условий осенью костер выделяет больше опасных веществ, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При недостаточно полном сгорании древесины образуются полициклические ароматические углеводороды, включая опасный бензпирен. Для безопасного отдыха рекомендуется использовать исключительно сухую древесину лиственных пород и обеспечивать хороший приток кислорода для полного сгорания. Осенняя влажность вносит свои коррективы в процесс горения. Сырая листва и хвоя горят при более низких температурах, что способствует усиленному образованию вредных веществ», – рассказал химик.

Кроме того, влажный материал приводит к повышенному выделению угарного газа, а при тлении хвои выделяются терпены, которые могут преобразовываться в формальдегид.

«Особую осторожность следует проявлять в городских условиях, где листва может накапливать тяжелые металлы и другие загрязнения из воздуха. Для безопасного осеннего отдыха на природе важно выбирать сухую древесину и избегать сжигания влажных растительных остатков. Следует разводить огонь в хорошо проветриваемых местах, обеспечивая достаточный приток воздуха для полного сгорания», – рассказал специалист.

