Врач рассказал, почему употребление самогона может привести к слепоте

Врач Неронов: самогон может привести к слепоте и летальному исходу

Самогон может привести к развитию слепоты и даже смерти из-за метанола, который может образоваться в напитке при брожении, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Даже при кажущейся аккуратности и соблюдении рецепта в напитке могут оказаться вещества, которые в разы опаснее самого этилового спирта. Основная опасность — неконтролируемое качество продукта. В домашних условиях невозможно точно определить, сколько в напитке чистого этанола, а сколько — токсичных примесей. Кроме того, оборудование, используемое для перегонки, часто не соответствует санитарным нормам: оно может быть изготовлено из материалов, выделяющих вредные вещества при нагревании (например, олово, свинец, медь), или просто плохо промыто. Но самое страшное — это метанол, который может образовываться в процессе брожения и особенно активно выделяться при неправильной перегонке», — объяснил врач.

По словам доктора, метанол — яд, который организм преобразует в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, разрушающие клетки, особенно нервной системы и глаз.

«Даже 10 миллилитров метанола могут привести к слепоте, а 30 мл и более — к летальному исходу. Проблема в том, что симптомы отравления метанолом сначала похожи на обычное опьянение: головная боль, тошнота, слабость. Но через 12–24 часа (а иногда и позже) начинается тяжелое поражение мозга, зрительных нервов, печени и почек. Человек может внезапно потерять зрение, впасть в кому, а затем — умереть от остановки дыхания или острой почечной недостаточности», — рассказал Неронов.

Кроме метанола, в самогоне могут быть канцерогены, сивушные масла и тяжелые металлы.

«Если после употребления самогона появилась сильная головная боль, рвота, нарушение зрения (например, туман перед глазами, двоение), судороги, затрудненное дыхание или потеря сознания — это не просто передозировка, — это медицинская катастрофа. Нужно немедленно вызывать скорую помощь и сообщить оператору, что был употреблен самогон, и по возможности — сколько и какой. Не пытаться «вывести» алкоголь народными способами — промывание желудка, вызывание рвоты, употребление активированного угля (если человек в сознании) — это не замена медицинской помощи», — заключил доктор.

