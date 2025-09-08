проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как пожилому человеку освоить гаджет

Врач Исаев: три главных правила помогут научить пожилого пользоваться гаджетами

true
true
true
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Существует три главных правила, которые помогают научить пожилого человека использовать гаджеты. Во-первых, важно оставаться спокойным. Во-вторых, можно составлять письменные инструкции. В-третьих, важно удалить лишние приложения. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.

«Главная задача – не «обучить новым технологиям», а сделать использование максимально простым и удобным. Пожилому человеку важно, чтобы гаджет выполнял конкретные функции: звонил, показывал фото, помогал общаться с близкими. Во-первых, нужно удалить лишние приложения и отключить ненужные уведомления, чтобы избежать хаоса и тревоги. На главном экране оставить только базовые функции: звонки, сообщения, камеру, мессенджер, погоду», – объяснил Исаев.

Второе правило – составлять письменные инструкции.
«Нужно объяснять через действия, а не лекции. Сначала показать все, а потом записывать пошаговые инструкции, например: «Позвонить - нажать зеленую трубку - выбрать имя». Также важно поддерживать и хвалить, а не критиковать. Даже если человек что-то забывает, важно помнить: мозг продолжает учиться, просто медленнее.
Лучший учитель – тот, кто показывает терпеливо и спокойно. Часто именно взрослые дети или внуки с раздражением становятся худшими помощниками. Иногда гораздо эффективнее, если первые шаги покажет нейтральный специалист или более спокойный родственник», – рассказал психиатр.

Ранее россиянам назвали лучшие способы борьбы с осенним выгоранием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами