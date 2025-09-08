Врач объяснил, как пожилому человеку освоить гаджет

Существует три главных правила, которые помогают научить пожилого человека использовать гаджеты. Во-первых, важно оставаться спокойным. Во-вторых, можно составлять письменные инструкции. В-третьих, важно удалить лишние приложения. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.

«Главная задача – не «обучить новым технологиям», а сделать использование максимально простым и удобным. Пожилому человеку важно, чтобы гаджет выполнял конкретные функции: звонил, показывал фото, помогал общаться с близкими. Во-первых, нужно удалить лишние приложения и отключить ненужные уведомления, чтобы избежать хаоса и тревоги. На главном экране оставить только базовые функции: звонки, сообщения, камеру, мессенджер, погоду», – объяснил Исаев.

Второе правило – составлять письменные инструкции.

«Нужно объяснять через действия, а не лекции. Сначала показать все, а потом записывать пошаговые инструкции, например: «Позвонить - нажать зеленую трубку - выбрать имя». Также важно поддерживать и хвалить, а не критиковать. Даже если человек что-то забывает, важно помнить: мозг продолжает учиться, просто медленнее.

Лучший учитель – тот, кто показывает терпеливо и спокойно. Часто именно взрослые дети или внуки с раздражением становятся худшими помощниками. Иногда гораздо эффективнее, если первые шаги покажет нейтральный специалист или более спокойный родственник», – рассказал психиатр.

Ранее россиянам назвали лучшие способы борьбы с осенним выгоранием.