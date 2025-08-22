проект

Россиянам назвали самую главную ошибку при лечении астмы

Врач Ненашева: использование только бронхолитиков для лечения астмы опасно

Shutterstock

До сих пор для купирования симптомов астмы пациенты часто используют только бронхолитики без ингаляционных глюкокортикостероидов. Это самая большая ошибка при лечении заболевания, рассказала «Газете.Ru» врач — аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.

«Например, сальбутамол, фенотерол, фенотерол плюс ипратропия бромид. Это самая главная ошибка. Несмотря на внедрение современных препаратов и подходов к терапии астмы, многие россияне продолжают лечить заболевание с помощью быстродействующих бронхолитических ингаляторов. Они снимают симптомы, но не устраняют воспаление, что может привести к ухудшению состояния в долгосрочной перспективе», — объяснила доктор.

С 2025 года в России начали лечить астму по-новому. По словам Ненашевой, теперь пациенты даже с легкой формой астмы будут получать комбинированную терапию.

«Многое изменилось, но самое главное, что теперь ни один пациент, даже с легкой формой или редкими эпизодами, не должен ограничиваться только бронхолитической терапией, о которой мы говорили. С этого года все пациенты с астмой, независимо от возраста и тяжести заболевания, должны принимать ингаляционные глюкокортикостероиды. Это основа лечения, которая помогает контролировать воспаление, лежащее в основе бронхиальной астмы, и предотвращает обострения», — рассказала доктор.

Ранее россиянам назвали симптомы, которые могут указывать на астму.

