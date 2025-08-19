Россиянам раскрыли болезни опорно-двигательного аппарата, на которые может указывать боль в груди

Боль в грудине может быть признаком артроза реберно-грудинных и грудинно-ключичных сочленений, а также смещения ребер, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Регулярная ноющая боль в грудине, усиливающаяся при некоторых движениях, может быть признаком артроза реберно-грудинных и грудинно-ключичных сочленений. Болевой синдром проявляет себя при хроническом воспалении в тех местах, где ребра прикрепляются к грудинной кости при помощи хрящей. Воспалительный процесс, в свою очередь, развивается в результате локального нарушения кровоснабжения в области ребер, грудины и ключиц. Проблема часто дает о себе знать после различных травм и воспалений, которые приводят к натяжению фасциальной соединительной ткани в различных участках тела. Как итог: в теле возникает перекос, а следом – и проблемы с кровообращением и питанием тканей», – объяснил доктор.

Вторая распространенная причина болезненных ощущений в груди – смещение ребер или нарушение их подвижности.

«Боль в этом случае более острая, колющая или жгущая боль. Она локализуется по ходу ребер, усиливается при нажатии на них или наклонах в сторону. Смещение ребер или нарушение их подвижности приводит к ухудшению кровоснабжения, а следом – воспалению и болевому синдрому. Первопричину же здесь, как правило, опять-таки стоит искать в натяжении тканей после травм, инфекций и хирургических вмешательств», – рассказал доктор.

Обратиться к врачу следует, если боль возникает регулярно или становится все более выраженной.

«Вместе с тем важно помнить, что иногда боль в грудине требует немедленного обращения к врачу. Если боль возникает внезапно, становится очень резкой, отдает в руку, спину, челюсть или верх живота, сопровождается одышкой, страхом или головокружением – следует немедленно вызвать скорую помощь. В этом случае симптом может указывать на инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии или расслоение аорты», – заключил врач.

Ранее в России разработали жевательную резинку с про- и пребиотиками.