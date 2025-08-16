проект

Россиянам раскрыли, как избыток соли влияет на мозг

Врач Фасенко: переизбыток соли может быть опасен для мозга

Shutterstock

Избыток в рационе соли может быть опасен для мозга. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко. По ее словам, избыток натрия нарушает питание клеток мозга, повышает давление и увеличивает риск сосудистой деменции.

«Мозг — очень энергозависимый орган. Нейронам нужно много кислорода, постоянный приток крови. А соль этому мешает. Когда соли слишком много, сосуды сужаются. Это напрямую влияет на кровоснабжение головного мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание. Оно может развиваться медленно и почти незаметно — но со временем приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции», – отметила доктор.

Причем, чем старше человек, тем выше риски.

«С возрастом сосуды становятся менее эластичными, растет артериальное давление. Если при этом есть избыток соли — страдает не только сердце, но и когнитивные функции. Это прямая дорога к сосудистой деменции. ВОЗ рекомендует не более 5 граммов соли в день. Это примерно одна чайная ложка. Но в России в среднем едят от 9 до 15 граммов. Проблема в том, что почти 80% соли человек получает не из солонки, а из готовой еды — хлеба, сыра, соусов, колбасы и полуфабрикатов», — объясняет врач проекта Деменция.net.

При этом организм привыкает к высокому содержанию соли. Чем дольше вы едите соленое — тем меньше чувствуете вкус, и тем больше хочется досаливать.

«Натрий в избытке запускает воспалительные реакции, влияет на состояние суставов, желудка, почек. Но мозг страдает одним из первых. Лучшее, что можно сделать, — начать ограничивать соль уже сейчас, без ожидания возраста или болезни. Это даст мозгу шанс работать лучше и дольше», – заключила врач.

