Россиян призвали не пить горячее при боли в горле

При боли в горле нежелательно употреблять горячие напитки и еду. Это может негативно сказываться на состоянии и без того воспаленной слизистой оболочки глотки, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Полина Вашкевич.

«Если у вас нет индивидуальной непереносимости или аллергических реакций на определенные продукты можно есть все. Однако при боли в горле есть ряд особенностей и нюансов. При боли в горле нежелательно употреблять горячие напитки и еду. Это может негативно сказываться на состоянии и без того воспаленной слизистой оболочки глотки. А вот прохладительные напитки, замороженные ягоды или даже подтаявшее мороженое могут, наоборот, немного снять боль и отек в горле. Если вы до этого не практиковали закаливание горла и не употребляли холодные продукты из холодильника, то в момент заболевания начинать тоже не стоит. Лучше отдать предпочтение продуктам и напиткам комнатной температуры», – отметила доктор.

В момент боли в горле лучше минимизировать твердую пищу, особенно сухарики, чипсы, большие кусочки твердых яблок.

«Все это приводит к травматизации слизистой и долгому ее заживлению. Предпочтение отдать более жидкой и мягкой пище, например, супам, кашам, пюре. Также в момент воспаления в горле рекомендуется исключить острые, пряные блюда с красным и черным перцем, перцем чили, которые тоже могут негативно сказываться на состоянии слизистой оболочки глотки», – заключила врач.

Ранее в России создали способ выявления фиброза почек с помощью виртуальной биопсии.

