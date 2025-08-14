проект

Россиянам рассказали, в каком случае они могут ослепнуть за пару часов

Врач Маляцинский: при приступе глаукомы зрение может пропасть за пару часов

Shutterstock

Существуют состояния, которые возникают резко и могут лишить человека зрения за пару часов. Это отслоение сетчатки и приступ глаукомы, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

«Боль, резь, покраснение, вспышки и «молнии» перед глазами могут привести к потере зрения. Часто мы думаем: «натерло линзой», «продуло», «наверное, давление». Но это могут быть симптомы отслойки сетчатки или приступа глаукомы — состояний, при которых зрение уходит молниеносно и навсегда, если не вмешаться. Не трите, не капайте «что под руку попало». Самолечение может испортить то, что еще можно было спасти. Даже микроскопическое повреждение иногда приводит к полной слепоте, если его проигнорировать», — объяснил врач.

Приступ глаукомы, по словам врача, маскируется под головную боль. Резкая боль в глазнице, головная боль, тошнота, затуманенное зрение может быть вызвано острым повышением внутриглазного давления.

«В этом случае без помощи врача можно за пару часов утратить зрение безвозвратно. Пятна, «мушки», черные тени перед глазами — это возможные признаки кровоизлияния в стекловидное тело или повреждений сетчатки. Иногда кровотечение не сопровождается болью, но последствия — тяжелые. Если вам вдруг стало трудно различать очертания, цвета кажутся блеклыми, а линии «плывут» — это может быть симптомом макулопатии. Особенно у людей старше 50 лет, но и молодые не застрахованы. Тянуть — значит терять зрение понемногу и навсегда», — отметил доктор.

Ранее в России выяснили, как меняется сердце при диабете.

