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Академик Гинцбург рассказал, зачем нужен ИИ при создании мРНК-вакцины от рака

Академик Гинцбург: ИИ будет создавать персональный чертеж мРНК-вакцины от рака за два дня

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lilik ferri yanto/Shutterstock/FOTODOM

В Институте системного программирования им. Иванникова создали программу на основе ИИ, которая создает чертеж мРНК по персональным генетическим данным в течение двух суток. По этому чертежу в Центре Гамалеи будет синтезироваться мРНК для персонализированной вакцины от рака, рассказал «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ-2025 директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«У больного анализируется три параметра. Первое, у него определяют последовательность ДНК как в опухоли, так и в неопухолевой ткани. В ДНК человека примерно 3 млрд пар нуклеотидов, их нужно сравнить с таким же количеством неопухолевой ткани, найти отличие. Кроме того, у больного анализируется экзом (часть генома, содержащая гены, активно влияющие на выработку белков) в опухолевой и неопухолевой ткани. И третье, у него определяется тип генов, которые кодируют гистосовместимость первого и второго типа. А теперь представьте, что анализируются параллельно десятки, сотни геномов», — отметил Гинцбург.

По его словам, ИИ ускоряет работу и дает возможность работать с большим массивом данных.

«В Институте системного программирования сумели за короткий срок создать отечественную программу, создающую по персональным генетическим данным в течение суток-двух чертеж мРНК, которая потом у нас будет синтезироваться. Причем делает на самом высоком уровне. И если бы у нас в стране было нормально с дата-центрами, то мы были бы впереди планеты всей, потому что программное обеспечение, которое они сделали, по всем параметрам превосходит все, что можно обнаружить в интернете и прочитать в научной литературе», — заключил Гинцбург.

Ранее в России впервые использовали квантовые технологии для диагностики рака.

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