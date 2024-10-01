Названы нормальные возрастные изменения в походке

В норме пожилые люди должны ходить прямо, без наклона вперед или в стороны. Любые изменения в ходьбе или осанке могут указывать на наличие патологий в опорно-двигательной системе, рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев.

«Ходьба может и должна быть стабильной максимально долго при условии регулярных занятий физкультурой, плаванием (очень положительно влияет на восстановление мышечного баланса аквааэробика в любом возрасте). Частота шага и поза при ходьбе тоже не должны сильно изменяться. В норме пожилые люди должны ходить прямо, без наклона вперед или в стороны», – рассказал врач.

Видоизмененная осанка, как правило, появляется из-за слабых мышц живота, спины, также очень влияет тонус и сила ягодичных мышц, лишний вес, проблемы с позвоночником, плохое зрение, нарушения вестибулярного аппарата, атеросклероз сосудов шеи и головного мозга.

«Иногда пожилые пациенты начинают ходить слишком осторожно из-за страха падения, они целенаправленно ограничивают себя в движениях. Но с каждым днем, если проблему не пытаться решить, человек будет становиться все менее функционален. Здесь тоже лучше обратиться к врачу, чтобы он помог выявить причину такой походки. Любые изменения в походке должны насторожить», – заключил доктор.

Подробнее о том, как опорно-двигательная система меняется с возрастом и какие изменения в походке должны насторожить — в интервью Шохирева «Газете.Ru».

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