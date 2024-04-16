Генетик оценил перспективы новых исследований отсидевшего китайского ученого Хэ Цзянькуя

Исследователь Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за нелегальный генетический эксперимент над детьми, начал изучать методы лечения мышечной дистрофии Дюшенна и наследственного варианта болезни Альцгеймера с помощью редактирования генома. Однако, по словам молекулярного генетика, проректора по научной работе РНИМУ им. Пирогова, директора института трансляционной медицины Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Дениса Ребрикова, лечить эти болезни таким образом бесполезно.

«Цзянькуй собирается лечить эти заболевания на уровне эмбрионального развития, однако эти болезни не являются адекватными клиническими случаями для генетического вмешательства на уровне эмбриона. Гораздо логичнее на этапе ЭКО выбрать здоровый эмбрион, без всякого изменения ДНК. Причем если мы говорим о болезни Альцгеймера, то это многофакторное заболевание, и генов, которые повышают риск развития деменции, достаточно много», – объяснил Ребриков.

По его словам, случаев, когда объективно нужно применять редактирование генома на эмбриональном этапе развития, крайне мало.

«По сути единственный встречающийся в социуме пример — семейные пары с наследственной тугоухостью, когда все дети без исключения будут с таким же нарушением слуха. Это происходит потому, что родители не могут передать ребенку здоровый ген — его у них просто нет. В таком случае мы можем применить CRISPR/Cas, чтобы починить ген еще на эмбриональной стадии и ребенок родится с нормальным слухом», — заключил специалист.

Подробнее о том, был ли прорывом эксперимент китайского исследователя, почему его текущие работы не имеют смысла и сколько на самом деле людей с отредактированным геномом сейчас живет на планете — в материале «Газеты.Ru».

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