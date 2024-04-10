Развеян миф о том, что использование одноразовых полотенец помогает в борьбе с прыщами

Пациентам с акне рекомендуют использовать одноразовые бумажные полотенца и часто менять наволочку на подушке. Это нужно для того, чтобы на лицо не попадали бактерии и грязь, которые могут спровоцировать появление прыщей. Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов, такой подход не принесет ощутимый эффект при лечении акне. Более того, подобная рекомендация может лишь усилить тревожность пациента.

«Чтобы вылечить акне, пациенту достаточно будет бережно очищать кожу, использовать правильно подобранный уход и принимать корректное лечение, назначенное врачом-дерматологом. С точки зрения гигиены, полотенца и наволочки должны быть индивидуальными, также важно их менять – регулярно и по мере загрязнения. Но на появление или усиление течения акне это никак не повлияет», – объяснил дерматолог.

По его словам, акне — это генетически обусловленное заболевание сальных желез, которое развивается на фоне повышения уровня андрогенов — мужских половых гормонов. Сальные железы начинают производить больше кожного секрета чем нужно, что приводит к размножению бактерий Cutibacterium acnes, воспалению самих желез и, как следствие, к высыпаниям на коже.

«Использование одноразовых полотенец и ежедневная смена наволочек может усилить тревожность пациента. При этом некоторые исследования показали, что иногда у пациентов при стрессе может произойти усиление течения акне», – заключил врач-дерматолог.

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