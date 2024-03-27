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Врач развеял миф о развитии рака из-за «нервов»

Онколог Иванов: нервные люди болеют раком не чаще других

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Эмоциональные и психически больные страдают от рака не чаще остальных. Об этом главный врач клиники «МАММА», онколог, химиотерапевт Антон Иванов рассказал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что этот миф мог родиться из-за того, что люди с расстройствами психики обращаются к онкологам позже, чем обычные пациенты. Из-за этого у них может быть меньше шансов на излечение.

Иногда люди внушают себе, что у них рак. Они начинают искать у себя заболевание, жалуются врачам и близким, а также настаивают на удалении несуществующих опухолей.

Однако доказано, что рак сам по себе связан с депрессией. Он может вызывать ее напрямую, например, при опухолях молочной или поджелудочной железы. Но чаще всего депрессия становится реакцией на новость об обнаружении рака. Также некоторые нейроэндокринные опухоли могут привести к нескольким формам психических расстройств.

До этого врач рассказал, что неприятные ощущения в заднем проходе требуют обращения к проктологу. А наличие крови в стуле может указывать на рак. Важно вовремя обращаться с жалобами к врачу, чтобы повысить шансы на излечение.

Ранее врач рассказал о симптомах рака почки.

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