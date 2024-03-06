Стало известно, как снизить риск заболеваний сердца при малоподвижном образе жизни

Ученые из Сиднейского университета обнаружили, что любое количество шагов в день, превышающее 2200, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В исследовании использовались данные 72174 человек, средний возраст которых составил 61 год. В течение семи дней они носили на запястье акселерометры для фиксации уровня физической активности (количества совершаемых шагов). После сбора всей необходимой информаци началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась около семи лет.

За время наблюдения было зарегистрировано 6190 случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и 1633 их летальных исхода. Ученые подсчитали, что оптимальное количество ежедневно совершаемых шагов для нивелирования вреда от большого количества времени, проведенного сидя, составляет от 9 до 10 тысяч. Такой уровень активности может снизить риск развития болезней сердца и сосудов на 21% при отсутствии других упражнений.

Тем не менее, даже меньшее число шагов (превышающее 2200), способствовало сохранению здоровья сердца и сосудов. По словам ученых, минимальный порог, связанный со значительно более низкой вероятностью развития и летального исхода ССЗ, составляет от 4000 до 4500 шагов в день.

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