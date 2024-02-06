Глава Минобрнауки РФ объявил о запуске обновленной программы «Мегагранты»

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил о запуске обновленной программы «Мегагранты» — проекта по международному сотрудничеству российских вузов и научных организаций. Обновление предполагает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям — предоставление ресурсов для научных проектов и поддержка молодых ученых. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе министерства.

Программа была усовершенствована по поручению президента России Владимира Путина. Обновление предусматривает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям. Одно из них — это предоставление финансовых ресурсов для научных проектов под руководством ученых, занимающих лидирующие позиции в различных областях науки.

Фальков отметил, что участникам, выступившим с проектами, будет предоставлено финансирование в размере до 100 миллионов рублей в год на срок до пяти лет. По решению Совета по грантам в дальнейшем можно будет предоставить дополнительные 50 миллионов рублей в год на поддержку исследований в течение трехлетнего срока.

Второе направление предусматривает поддержку молодых перспективных ученых. Уточняется, что возраст конкурсанта не должен превышать 35 лет при подаче заявления на участие. Максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей в год. Эта сумма будет выплачиваться в течение двух лет. Также отмечается, что в этом случае возможно продление финансирования еще на два года. Финансирование при этом будет проводиться в аналогичном размере.

Перед объявлением условий для участия в конкурсе нового формата члены Совета по грантам правительства РФ утвердили требования для девяти областей науки, в рамках которых можно представить проекты. В их число вошли математика, информатика, физика, химия, биология, биотехнология и науки о жизни, медицинские науки, сельскохозяйственные науки, науки о земле, гуманитарные и социальные науки, инженерные науки.

Также совет определил требования к ведущим ученым для руководства научными проектами, значениям показателей научной деятельности и молодым ученым, желающим принять участие.

Ранее министр Фальков рассказал о возрасте российских ученых.