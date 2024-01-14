Неправильная поза для сна повышает нагрузку на сердце и приводит к кошмарам

Риск кошмарных сновидений выше у людей, спящих на левом боку. Это может быть связано с повышенной нагрузкой на сердце в таком положении, сообщает Daily Mail.

Исследование, опубликованное в журнале Sleep and Hypnosis, показало, что 41% людей, которые спят на левой стороне, снятся кошмары. Среди тех, кто предпочитает сон на правом боку, кошмары встречаются у 15%.

Вероятно, это может быть связано с тем, что у спящих на левой стороне людей выше нагрузка на сердце. Исследование 2018 года (опубликовано в журнале BioMedical Engineering OnLine) показало, что такая поза связана с сердечной активностью, характерной для стресса. Это вряд ли вызовет серьезные проблемы у людей без заболеваний сердца, но ощущение тревоги во сне может привести к неприятным сновидениям.

Сон на спине может также вызвать неприятные сны, особенно у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне. Это состояние часто сопровождается храпом и остановкой дыхания. Положение на спине усугубляет симптомы и может привести к частым пробуждениям, тревожным снам и кошмарам.

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