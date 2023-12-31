Установлено, что омега-3 эффективно в борьбе с депрессией

Исследователи из университета Карнеги-Меллона установили, что добавление жирных кислот омега-3 в процесс медикаментозного лечения депрессии улучшает эффект от терапии. Кроме того, такой подход помогает улучшить когнитивные функции людей с депрессией. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Affective Disorders.

Омега-3 – это комплекс натуральных жирных кислот, которые не синтезируются в теле человека, но являются незаменимыми для его полноценной жизни. К ним относятся альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая – ALA, EPA и DHA. Жирные кислоты омега-3 участвуют в процессах образования энергии, восстанавливают мембраны клеток, подавляют воспалительные реакции и укрепляют иммунную систему. Кроме того, они связаны с улучшением когнитивных функций и могут способствовать поддержанию здоровья мозга, потенциально снижая риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В новой работе приняли участие 70 подростков с депрессией, которых поделили на две группы. Первая принимала в течение 12 недель антидепрессанты, а вторая — антидепрессанты и 3 капсулы комплекса омега-3 (2700 мг) ежедневно. Результаты показали, что во второй группе

Результаты показали, что улучшение состояния было намного сильнее во второй группе, у участников из этой группы также чаще наступала ремиссия и улучшились когнитивные функции.

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