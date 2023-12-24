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Установлено, что кремы для кожи приводят к проблемам с костями

DailyMail: мази от экземы повышают риск переломов костей

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Global Look Press

Кремы для борьбы с такими заболеваниями кожи, как экзема, значительно повышают риск развития остеопороза, приводящее к ломкости костей. Это выяснили ученые из Тайваньского университета, которые поделились полученными результатами с новостным порталом DailyMail.

Авторы изучили 8 тыс. медицинских карт пациентов. Оказалось, что те, кто принимал кортикостероиды – кремы и мази, которые сужают кровеносные сосуды и ослабляют воспаление, – были подвержены повышенному риску развития остеопороза и переломов в течение пяти лет после использования препаратов.

У тех, кто принимал самые высокие дозы, риск развития этого заболевания был на 34% выше, но даже у тех, кто принимал низкие дозы, риск увеличился на 22%. Кроме того, оказалось, что женщины более подвержены проблемам, чем мужчины.

Несмотря на высокую эффективность и исключительную безопасность, кортикостероиды предназначены для кратковременного применения, поскольку при неправильном применении они могут вызвать серьезные побочные эффекты. Лекарства могут повлиять на уровень кальция и витамина D в организме. Это приводит к потере костной массы, остеопорозу и переломам костей.

Авторы работы призвали не использовать подобные мази и кремы без назначения врача и строго соблюдать рекомендации по приему.

Ранее ученые обнаружили простое лекарство, которое может заменить опиоиды при раке.

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