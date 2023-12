Стало известно, почему опасно питаться вне дома

Ученые из Айовского университета в США выяснили, что частое питание вне дома (более двух раз в день) связано с повышенным риском летального исхода вследствие рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Результаты опубликованы в Academy of Nutrition and Dietetics (AND).

В исследовании использовались данные 35 084 взрослых людей старше 20 лет. Они участвовали в национальном обследовании состояния здоровья и питания американцев в 1999-2014 годах. Ученые получили информацию о пищевых привычках участников из специализированных опросников. После этого началась фаза наблюдения за испытуемыми, которая завершилась в декабре 2015 года.

За время наблюдения 2781 человек ушел из жизни. 511 летальных случаев произошло вследствие болезней сердца и сосудов, 638 — вследствие рака, а оставшиеся — по другим причинам, в числе которых различные другие заболевания. После поправки на возраст, пол, расовую принадлежность, социально-экономический статус, образ жизни и индекс массы тела выяснилось, что участники, которые питались вне дома боле двух раз в день, чаще уходили из жизни по причине серьезных ухудшений состояния здоровья.

Авторы научной работы не утверждают, что все блюда, приготовленные в кафе и ресторанах, вредны. Вероятнее всего негативное влияние на организм связано с тем, что многие люди предпочитают заказывать жирную, сладкую и калорийную пищу, а также продукты с высоким содержанием соли. Такие пищевые привычки могут приводить к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследователи также отметили, что для выявления связи между питанием вне дома и такими болезнями, как рак и деменция, нужны дополнительные исследования.

