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Популярные мази могут приводить к истончению костей и переломам

JEADV: мази на основе кортикостероидов могут повышать риск переломов костей

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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Высокие дозы местных кортикостероидов, которые часто используются для лечения воспалительных заболеваний кожи, могут повышать риск остеопороза и переломов костей. Это показало исследование, опубликованное в Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV).

Ученые сравнили данные почти 130 тысяч пациентов с остеопорозом и 518 тысяч здоровых людей. Они использовали информацию из Тайваньской базы данных медицинского страхования.

Анализ показал, что по сравнению с теми, кто не использовал местные кортикостероиды, у тех, кто использовал низкие, средние и высокие дозы, риск развития остеопороза в течение пяти лет был выше в 1,22, 1,26 и 1,34 раза соответственно. Аналогичная закономерность наблюдалась для риска переломов. Возраст меньше 50 лет и женский пол были дополнительными факторами риска.

Авторы заключили, что использование местных кортикостероидов для лечения воспалительных заболеваний кожи должно проводиться очень осторожно, а врачи должны знать об этих потенциальных побочных эффектах.

Ранее врачи предупредили, что чрезмерные усилия по борьбе с дефицитом витамина D могут привести к коме.

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