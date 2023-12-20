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Ученые предупредили о вреде скрытого переедания для здоровья и фигуры

PLOS Global Public Health: нездоровые перекусы ведут к появлению лишнего веса

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Pixabay

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что регулярные перекусы сладкими и жирными продуктами способны незаметно привнести в ежедневный рацион человека от 400 до 500 калорий. Такое скрытое переедание может приводить к лишнему весу и сахарному диабету. Результаты исследования опубликованы в PLOS Global Public Health.

В исследовании приняли участие 23708 взрослых американцев. Ученые проанализировали их пищевые привычки и определили, из каких источников в организм испытуемых поступают калории. Также участники были разделены на четыре группы — здоровые участники, добровольцы с преддиабетом и диабетом (в третьей группе диабетиков уровень сахара в крови натощак был более 7 ммоль/л, а в четвертой — от 6,5 до 6,9 ммоль/л).

В среднем участники перекусывали дважды в день. Однако в целом взрослые с преддиабетом и диабетом употребляли меньше закусок, чем здоровые добровольцы. Более того, участники без диабета получали 14,6% суточной калорийности за счет алкогольных напитков. Этот показатель был почти в два раза выше, чем у людей с другим диабетическим статусом.

Также выяснилось, что регулярное перекусывание жирными и сладкими продуктами, которые практически не имеют питательной ценности, прибавляет к норме суточного калоража взрослого американца без диабета 19,5-22,4%. Это значит, что злоупотребление закусками, которые люди зачастую не расценивают как прием пищи, способно незаметно привнести в рацион от 400 до 500 дополнительных калорий. Такое скрытое переедание может привести к появлению лишнего веса и стать провокатором сахарного диабета.

Отмечается, что люди с уже диагностированным диабетом или преддиабетом реже перекусывали жирными и сладкими продуктами. Исследователи связывают это наблюдение с достаточной информированностью пациентов о вреде несбалансированного питания и необходимостью соблюдать рекомендации лечащего врача.

Ранее врачи опровергли миф о вреде выброса инсулина после приема пищи.

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