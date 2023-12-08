Ученые нашли многообещающие препараты против болезни Альцгеймера

Снижение уровня серотонина в мозге может способствовать ухудшению когнитивных функций на ранних стадиях болезни Альцгеймера, выяснили ученые из Университета Джонса Хопкинса. Исследование опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Авторы работы сравнили МРТ- и ПЭТ-сканы мозга 49 пациентов с легкими нарушениями памяти или мышления и 45 здоровых людей в возрасте 55 лет и старше. Легкие нарушения памяти часто предшествуют развитию болезни Альцгеймера и включают частое забывание недавних событий, трудности с подбором слов и потерю обоняния. Люди могут оставаться на этой стадии длительное время.

Исследование показало, что в мозге людей с нарушениями памяти уровень белков-переносчиков серотонина был на 25% ниже. Особенно заметно это изменение было в областях мозга, отвечающих за исполнительные функции, эмоции и память. Также у них в мозге было больше бета-амилоидного белка, который предыдущие исследования связывают с симптомами деменции.

Серотонин — химическое вещество в мозге, участвующее в регуляции настроения, аппетита и сна. Воздействие на белки-транспортеры серотонина с помощью антидепрессантов может улучшить симптомы людей с ранней деменцией, считают ученые. Однако они отмечают, что их исследование показало корреляцию между более низкими уровнями серотонина и проблемами с памятью, но не доказывает причинно-следственную связь.

«Если мы сможем доказать, что потеря серотонина с течением времени напрямую связана с переходом от легких когнитивных нарушений к болезни Альцгеймера, недавно разработанные антидепрессанты могут стать эффективным способом улучшить дефицит памяти и симптомы депрессии, таким образом став мощным способом замедления развития деменции», — заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что экстракт какао может улучшить мышление и память пожилых людей.