проект

>

Ученые нашли многообещающие препараты против болезни Альцгеймера

JAD: антидепрессанты могут стать эффективным лечением болезни Альцгеймера

close
100%
Depositphotos

Снижение уровня серотонина в мозге может способствовать ухудшению когнитивных функций на ранних стадиях болезни Альцгеймера, выяснили ученые из Университета Джонса Хопкинса. Исследование опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Авторы работы сравнили МРТ- и ПЭТ-сканы мозга 49 пациентов с легкими нарушениями памяти или мышления и 45 здоровых людей в возрасте 55 лет и старше. Легкие нарушения памяти часто предшествуют развитию болезни Альцгеймера и включают частое забывание недавних событий, трудности с подбором слов и потерю обоняния. Люди могут оставаться на этой стадии длительное время.

Исследование показало, что в мозге людей с нарушениями памяти уровень белков-переносчиков серотонина был на 25% ниже. Особенно заметно это изменение было в областях мозга, отвечающих за исполнительные функции, эмоции и память. Также у них в мозге было больше бета-амилоидного белка, который предыдущие исследования связывают с симптомами деменции.

Серотонин — химическое вещество в мозге, участвующее в регуляции настроения, аппетита и сна. Воздействие на белки-транспортеры серотонина с помощью антидепрессантов может улучшить симптомы людей с ранней деменцией, считают ученые. Однако они отмечают, что их исследование показало корреляцию между более низкими уровнями серотонина и проблемами с памятью, но не доказывает причинно-следственную связь.

«Если мы сможем доказать, что потеря серотонина с течением времени напрямую связана с переходом от легких когнитивных нарушений к болезни Альцгеймера, недавно разработанные антидепрессанты могут стать эффективным способом улучшить дефицит памяти и симптомы депрессии, таким образом став мощным способом замедления развития деменции», — заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что экстракт какао может улучшить мышление и память пожилых людей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами