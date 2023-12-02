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Названы видеоигры, опасные для диабетиков

Bodywork and Movement: фитнес-видеоигры могут быть опасны для диабетиков

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Good Science Studio

Ученые из Стаффордширского университета выяснили, что использование игровых технологий в спортивных тренировках может изменить восприятие степени утомления. Это опасно для людей с диабетом 1-го типа, так как может привести к опасному снижению уровня сахара в крови. Исследование опубликовано в журнале Bodywork and Movement.

В новом исследовании пациенты с диабетом 1-го типа выполнили две 30-минутные тренировки средней интенсивности. Одна группа занималась бегом, а вторая — выполняла задания в видеоигре «Kinect Adventures!». После занятий у пациентов оценили утомление по шкале Борга (от 6 до 20 баллов). Также у них измерили частоту сердечных сокращений и потребление кислорода тканями.  Оказалось, что тренировки в формате видеоигр приводили к искажению субъективной оценки утомления. Это означает, что шкала Борга не подходит для использования с активными видеоиграми.

Несмотря на то, что занятия в играх от легкой до высокой интенсивности могут принести пользу людям с диабетом 1-го типа, пациентам нужно внимательно следить за своим самочувствием, чтобы не допустить опасного падения уровня сахара.

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