Названы видеоигры, опасные для диабетиков

Ученые из Стаффордширского университета выяснили, что использование игровых технологий в спортивных тренировках может изменить восприятие степени утомления. Это опасно для людей с диабетом 1-го типа, так как может привести к опасному снижению уровня сахара в крови. Исследование опубликовано в журнале Bodywork and Movement.

В новом исследовании пациенты с диабетом 1-го типа выполнили две 30-минутные тренировки средней интенсивности. Одна группа занималась бегом, а вторая — выполняла задания в видеоигре «Kinect Adventures!». После занятий у пациентов оценили утомление по шкале Борга (от 6 до 20 баллов). Также у них измерили частоту сердечных сокращений и потребление кислорода тканями. Оказалось, что тренировки в формате видеоигр приводили к искажению субъективной оценки утомления. Это означает, что шкала Борга не подходит для использования с активными видеоиграми.

Несмотря на то, что занятия в играх от легкой до высокой интенсивности могут принести пользу людям с диабетом 1-го типа, пациентам нужно внимательно следить за своим самочувствием, чтобы не допустить опасного падения уровня сахара.

Ранее врачи предупредили о вреде уборки снега.