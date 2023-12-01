Найдены препараты, снижающие риск камней в почках на 15%

Ученые Университета Вандербильта выяснили, что тиазидные мочегонные средства могут снизить риск образования камней в почках на 15%. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Камни в почках поражают почти 10% населения мира. На протяжении более трех десятилетий тиазидные диуретики, распространенные лекарства, используемые при повышенном кровяном давлении, были стандартом лечения камней в почках, поскольку они уменьшают выведение кальция с мочой. Однако недавние клинические испытания вызвали сомнения в их эффективности. Исследование NOSTONE, опубликованное в NEJM в марте 2023 года, не выявило защитного эффекта тиазидных диуретиков при мочекаменной болезни.

Новое исследование, в котором приняли участие более миллиона пациентов, ставит под сомнение эти выводы. Ученые выяснили, что генетические особенности, которые имитируют действие тиазидных диуретиков, связаны со снижением риска образования камней в почках на 15%. Кроме того, у пациентов с такими особенностями наблюдались более высокие уровни кальция в сыворотке. Это подтверждает мнение о том, что тиазиды влияют на риск образования камней в почках, регулируя выведение кальция с мочой.

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