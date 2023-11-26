Эксперты рассказали, почему тренировки натощак могут замедлить похудение

Данные исследований, изучавших влияние тренировок натощак неоднозначны: некоторые показывают, что они могут ускорить похудение, однако выводы других говорят о том, что кардио натощак может повысить уровень кортизола и привести к нежелательным долгосрочным последствиям. Об этом сообщает Health.

Кардио натощак — это выполнение аэробных упражнений (приводящих к учащению пульса) после голодания в течение как минимум 8–12 часов. Многие врачи и ученые предполагали, что тренировка натощак может заставить тело использовать в качестве топлива жир, так как оно не имеет доступа к запасам углеводов. Однако научные данные показывают, что реальные биохимические процессы сложнее.

Исследование 2015 года показало, что упражнения после ночного голодания более эффективны для снижения доли жира в организме по сравнению с упражнениями после завтрака. Однако у участников, которые голодали перед тренировкой, наблюдался повышенный уровень гормона стресса кортизола, что могло негативно повлиять на долгосрочную потерю веса и здоровье.

Вероятнее всего, эффективность голодного кардио отличается у разных людей. Тем не менее для большинства взрослых людей без нарушений регуляции сахара упражнения натощак, скорее всего, безопасны. Поэтому такой подход можно попробовать, однако тренировки средней и высокой интенсивности и длительные тренировки на выносливость (более 1,5 часа) принесут больше пользы, если поесть перед нагрузкой. Сложные углеводы за один-два часа до нагрузки, например, овес, тосты из цельной пшеницы и свежие фрукты могут обеспечить организм глюкозой, необходимой для физической активности.

Ранее ученые нашли новый фактор риска истощения людей от 52 до 63 лет.