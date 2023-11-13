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Названы опасные для здоровья ошибки при приготовлении пищи

Daily Mail: размораживание продуктов на кухонном столе опасно для здоровья

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Специалист по пищевой безопасности рассказал, что размораживание продуктов на кухонном столе, покупка готовых салатов, использование одного ножа для нарезки всех типов продуктов — это опасные привычки, связанные с повышенным риском заражения паразитами и вирусами. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Дарин Детвилер, эксперт по пищевой безопасности из Северо-Восточного университета в Бостоне, объяснил, что размораживать продукты вне холодильника может быть опасно для здоровья. Долговременное нахождение пищи (особенно мяса) на кухонном столе повышает риск ее заражения такими бактериями, как сальмонелла и золотистый стафилококк. Употребление такой еды может привести к тошноте, рвоте, диарее и обезвоживанию.

Также доктор не рекомендует пользоваться службами доставки еды на постоянной основе. При самостоятельном приготовлении пищи человек точно знает, из каких продуктов состоит блюдо. В готовых обедах отследить качество ингредиентов практически невозможно. По этой же причине Детвилер советует избегать покупки салатов в упаковках. Такие салаты готовятся на предприятиях с большим количеством персонала, что создает возможность загрязнения пищи. Кроме того, влажная среда в пластиковой упаковке способствует размножению патогенных организмов.

Многие люди используют один и тот же нож для нарезки продуктов разных типов. Специалист объяснил, что так делать неверно. Измельчение овощей тем же ножом, которым была разделана, к примеру, курица, может привести к распространению бактерий, таких как сальмонелла, которая чаще всего содержится в продуктах животного происхождения.

Также Детвилер рекомендует ограничить доступ домашних животных на кухню. Если во время приготовления пищи человек поиграет с питомцем и не помоет руки — продукты могут стать зараженными патогенами, которые переносят кошки и собаки.

Другой распространенной ошибкой является промывание мяса под струей воды из-под крана. Это не только не помогает очистить продукт, но и повышает риск попадания патогенных микроорганизмов с поверхности мяса на раковину и столешницу вместе с брызгами воды.

Ранее ученые назвали опасные продукты, провоцирующие развитие рака.

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