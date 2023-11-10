Названа неожиданная польза лазерной эпиляции

Ученые из американской клиники Nemours Children's Health обнаружили, что лазерная эпиляция снижает риск рецидива пилонидальной болезни, которая характеризуется воспалением кожи в крестцово-копчиковой области. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Пилонидальная болезнь — это воспалительное заболевание кожи и подкожной клетчатки. Когда человек активно двигается, волосяные фолликулы, располагающиеся в верхней части ягодичной щели или рядом с ней, повреждаются, а поры кожи закупориваются кожным салом. Вследствие этого развивается воспалительная реакция и проявляются болезненные уплотнения на коже в области межъягодичной складки. При отсутствии лечения болезненные ощущения нарастают и уплотнение превращается в полноценный абсцесс (гнойник).

Вскрытие абсцесса обычно производится хирургическим путем, однако после заживления кожи заболевание может рецидивировать. Исследователи стремились оценить эффективность лазерной эпиляции в предотвращении рецидива пилонидальной болезни. Лазерная эпиляция — это процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающего волосяной фолликул.

В эксперименте приняли участие 302 человека. Первой половине участников была назначена лазерная эпиляция в сочетании со стандартным лечением (использование специализированных мазей), а второй — только стандартное лечение. Спустя год после окончания эксперимента выяснилось, что в группе лазерной эпиляции рецидив заболевания произошел у значительно меньшего числа пациентов.

Авторы отметили, что такой метод терапии может быть эффективен при лечении и других заболеваний, связанных с воспалением волосяных фолликулов.

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