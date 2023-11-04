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Найден способ избавить от лечебной диеты агрессивных детей с редким заболеванием

Penn: редактирование ДНК может помочь детям с фенилкетонурией жить без диеты

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kjpargeter/freepik.com

Ученые из Пенсильванского университета (Penn) успешно протестировали редактирование генома для лечения фенилкетонурии. При этом заболевании ребенок может страдать от вспышек гнева, а единственное лечение — соблюдение особой низкобелковой диеты. Результаты были представлены на ежегодном собрании Американского общества генетики человека (ASHG) в Вашингтоне.

Фенилкетонурия — редкое генетическое заболевание, которым страдает один из 10-20 тысяч новорожденных (в зависимости от происхождения человека). При этой болезни в кровотоке накапливается аминокислота фенилаланин. Это приводит к умственной отсталости, судорогам и психическим проблемам, например, вспышкам агрессии. Хотя современные методы лечения могут смягчить симптомы, они требуют соблюдения низкобелковой диеты на протяжении всей жизни, что очень сложно для большинства пациентов.

Пациентам с ФКУ необходимо поддерживать уровень фениланалинина в пределах 120–360 мкмоль/л, однако у большинства из 129 обследованных людей уровни превышали этот диапазон. В новом исследовании ученые использовали два различных подхода к редактированию генов для коррекции мутации, вызывающей фенилкетонурию. Они успешно протестировали его на клетках печени человека с фенилкетонурией, а также с помощью генетической модификации уменьшили уровень фенилаланина у мышей. У всех животных уровень упал значительно ниже порога 360 мкмоль/л. Лечение не повлияло на работу печени мышей.

Исследование может значительно улучшить жизнь пациентов с фенилкетонурией, но требуется дальнейшее изучение предложенных учеными методов редактирования генома.

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