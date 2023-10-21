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Названы бесполезные процедуры для лечения боли в плече

BMJ: уколы гормонов и растворение отложений кальция не помогают от боли в плече

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Медики из норвежской больницы Мартины Хансен в Гьеттуме выяснили, что лечение боли в плече с помощью инъекций стероидов или удаления скоплений кальция не приносит облегчения боли. Исследование опубликовано в журнале BMJ.

При кальцинирующем тендините плеча в сухожилиях вращательной манжеты сустава откладывается кальций, что приводит к воспалению тканей и появлению боли. Для лечения используют инъекции стероидов, снимающие воспаление, а также инъекции физиологического раствора под контролем ультразвука, чтобы растворить отложения кальция. В новом исследовании при участии 218 пациентов ученые показали, что эти процедуры не помогают избавиться от боли и не более эффективны, чем плацебо.

Результаты исследования должны привести к пересмотру рекомендаций по лечению этого заболевания. Авторы также считают, что ученые слишком много внимания уделяют самой кальцификации, хотя могут существовать и другие механизмы заболевания.

Они также отметили, что боль в плече у большинства пациентов со временем проходит сама собой, а также этому могут способствовать подобранные специалистом упражнения.

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