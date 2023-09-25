Психологи выяснили, как незапланированные дети влияют на душевное здоровье отцов

Австралийские ученые из Университета Дикина изучили связь между появлением на свет незапланированных детей и душевным здоровьем их отцов. Они выяснили, что внеплановое прибавление в семействе может нанести вред психическому состоянию мужчин. Статья опубликована в научном журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Предыдущие исследования фокусировались на связи между психическим здоровьем матери и нежелательной беременностью, но влияние этого события на отцов оставалось относительно неизученным. Авторы новой работы хотели выяснить, как рождение незапланированного ребенка отражается на психике мужчин в решающие первые годы родительства.

Ученые проанализировали 23 исследования, в которых в общей сложности участвовали более 8 тыс. отцов. Они выяснили, что мужчины, ставшие отцами из-за внеплановой беременности, сталкивались с такими психическими проблемами, как депрессия, стресс и даже посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в два раза чаще по сравнению с теми, кто планировал рождение своих детей.

По словам психологов, депрессия оказалась самым распространенным типом нарушения душевного здоровья. Среди молодых отцов она встречалась даже чаще, чем постродовая депрессия у матерей.

Исследователи также установили, что негативный эффект от рождения незапланированных детей среди мужчин сохранялся вне зависимости от того, был это их первый ребенок или нет.

«В нашей повседневной жизни, возможно, было бы полезно помнить, что не все хотят детей. И мы не можем предполагать, что каждый человек будет в восторге от беременности. Если у вас есть знакомые молодые отцы, проведайте их, возможно, у них проблемы», — отметила ведущий автор исследования, доктор Имоджен Смит.

Ранее ученые выяснили, что воздействие фталатов на организм беременной женщины влияет на интеллект будущего ребенка.