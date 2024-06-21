Сон, боль, деменция: какие болезни можно лечить йогой

Множество научных статей говорит о том, что йога действительно благотворно влияет на здоровье: нормализует сон, снижает хроническую боль, отодвигает деменцию. О том, что может дать человеку практика йоги, как выйти с «уровня коврика», двигаясь дальше в освоении йоги, и что она может дать человеку в духовном смысле, — в Международный день йоги «Газете.Ru» рассказал йогин, директор Московского Аштанга Йога Центра, авторизованный преподаватель аштанга йоги традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов.

— В 2007 году вы первым из россиян получили авторизацию, то есть право на преподавание непосредственно у Гуруджи Шри К. Паттабхи Джойса – основателя традиционной аштанга йоги. Как получают авторизацию?

— Это долгий процесс. Человек, который занимается йогой определенного направления некоторое количество лет, приезжает в центральный альма-матер этой традиции, в данном случае это город Майсур в Индии. Там твою практику наблюдают еще несколько лет.

Я лично получал авторизацию, то есть право на преподавание, у основателя, хранителя традиции аштанга йоги. В другом месте ее получить нельзя.

— Это экзамен?

— Да, это похоже на многолетний экзамен. Отдельно физической практики в йоге не существует, поэтому желающие получить авторизацию также ходят на классы по основам философии и санскрита. И экзаменующий смотрит не только на то, как ты выполняешь асаны, но и на то, как ты живешь, помогаешь людям и т.д.

К сожалению, сейчас это некоторым образом изменилось, и ученик уже не может жить в доме учителя, как это было в былые времена. Но ученик регулярно приезжает, несколько лет занимается и месяц, и два, и три.

close 100% Михаил Константинов Из личного архива

— И сколько лет нужно так ездить?

— А тут нет никаких железных сроков, все решает учитель.

Тебе могут дать эту авторизацию через три-четыре года, а могут не давать и десять лет.

Это чисто восточный подход.

— Сколько лет вы занимались аштанга йогой до получения авторизации?

— К тому моменту я занимался, наверное, уже лет двадцать, но аштанга йогой – лет восемь. А ездил в Индию для получения авторизации, думаю, года четыре.

— Что такое йога? Можете ли вы дать определение?

— Йога — это, во-первых, система мировоззрения, философия. Во-вторых, — словом йога обозначается некое состояние. В-третьих, этим словом можно назвать методику достижения этого состояния и вхождение в это мировоззрение.

Существует несколько первоисточников, в которых появляется это слово. Это древнеиндийские трактаты под названием Упанишады, это манускрипт «Бхагавадгита», и это, например, «Йога сутры» (сборник афоризмов, в которых изложена теория и практика йоги).

Эти источники дают нам несколько определений. Вот, например, как говорит «Бхагавадгита»: уравновешенность, баланс, гармония зовется йогой. Второе определение: совершенство в действиях зовется йогой. Третье: йога есть разотождествление со страданием. И есть четвертое определение уже из «Йога сутр», написанных индийским философом Риши Патанджали: йога есть прекращение неконтролируемых состояний сознания.

Грубо говоря: йога — это и есть процесс контроля и управления своим сознанием.

— Есть ли у вас собственное определение йоги?

— Да. Йога — это комплексный интегральный метод самосовершенствования, имеющий свои истоки в индийской традиции санатана дхармы, направленный на тотальную трансформацию всех составляющих человеческого существа, а именно тела, энергии, психики и сознания с перспективой выхода на надчеловеческий уровень целеполагания и функционирования.

— Есть ли какие-то аналоги этой практике в истории человечества?

— Методы трансформации сознания существуют во всех религиозных конфессиях и во всех глубоких философских учениях.

— Но если взять саму практику, включающую работу с телом, дыханием, энергией, мыслями, — то она уникальна?

— В общем, да. Но в понятии «уникальность» в современном контексте заложено некое превосходство, — не думаю, что этот оттенок нужно учитывать. Йога уникальна так же, как и суфийская традиция в исламе. Они просто разные.

— Может ли материалист заниматься йогой и достичь в ней чего-то?

— Все начинается с целеполагания. Может ли бегун заняться боксом и достичь в нем чего-нибудь? Может ли математик достичь чего-нибудь в столярном искусстве? Конечно, да.

И материалист может, несомненно. Но дальше он сам будет решать, останется ли на «уровне коврика», или будет пытаться открыть для себя другие уровни йоги. Если у него цель дойти до глубин йоги, а она сильно связана с индийской традицией и никакой другой, — ему придется поменять свое мировоззрение.

Как раз Гуруджи Шри К. Паттабхи Джойс — основатель аштанга йоги — один из первых начал обучать людей разных мировоззрений и религиозных конфессий.

close 100% Михаил Константинов Из личного архива

— Что такое аштанга йога, как это переводится?

— Ашта – означает в переводе «восемь», а анга – «часть». Это восьмичастная йога. В «Йога сутрах» аштанга йога указана как один из методов. Их много.

Само это слово для жителя Индии ничего не значит, он это переводит буквально: «йога из восьми частей», а дальше ждет, чтобы вы указали ему на учителя и источник. Полно это направление именуется так: аштанга йога по методу Гуруджи Шри К. Паттабхи Джойса.

Предполагается, что человек, который с помощью этой практики создал себе базис в теле, имеет нужный фундамент, чтобы двигаться дальше.

Но на Западе этим уровнем все и ограничивается. Однако надо понимать, что это лишь одна анга – часть.

— Если вы говорите в Индии, что вы занимаетесь аштанга йогой, что они понимают из этих слов?

— Смотря в какой среде, Индия очень неоднородна. Но если сказать это в среде пандитов (высокообразованные ученые брахманы, читающие на санскрите), они подумают, что вы занимаетесь сложными внутренними медитативными практиками по «Йога сутрам», а не то, что вы делаете какие-то асаны на коврике. То есть сам по себе термин зависит от контекста, от того, кто и где его употребляет.

— Аштанга йога по методу Джойса состоит из каких-то серий упражнений?

— Да, их шесть. В порядке развития усложнения они предлагаются для занимающихся. Но по уровню сознания человек, который делает пятую серию, может не сильно отличаться от человека, который делает первую. Это лишь показатель физической подготовки занимающегося. В йоге нет цели двигаться по этим сериям, это не спорт. Просто каждая серия подходит для определенного уровня типа или возраста человека.

А вот контроль сознания — это следующий этап, который возможен при гармонизации тела.

— Существует ли для вас какой-то признак поведения человека, который говорит о том, что он занимается йогой неправильно?

— Среди западных практикующих были случаи, когда человек вроде бы выполнял продвинутые серии, а потом в каком-нибудь интервью жаловался на то, что у него страшная депрессия, он пьет транквилизаторы и так далее. Для меня это сигнал о том, что человек неправильно следовал указаниям учителя, неправильно занимался, подошел к практике по-спортивному. Йога так не работает.

— Что дает аштанга йога в духовном смысле человеку?

— Для начала нам надо разобраться, что вы вкладываете в слово «духовность». С точки зрения йоги, первый — обыденный уровень духовности — предполагает поиск человеком своего предназначения, то есть того, чем он в этом мире должен заниматься. Это так называемая дхарма, которую человеку неплохо бы найти и по ней жить.

Второй уровень духовности — это стремление к божественному, что материалистам уже не подходит.

Если человек хочет продвигаться в этой системе, то он получает здоровье и энергию для того, чтобы ответить на главные вопросы своей жизни и прийти к божественному.

— Что дает йога с точки зрения здоровья?

— То, что он из условно здорового человека, — это значит что его ничего не беспокоит, но при обследовании можно обнаружить всякие болезни, — переходит в разряд оптимально здорового человека. То есть она позволяет потенциал конкретного тела (в этом рождении) использовать по полной.

— Но в Индии продолжительность жизни у людей ниже, чем в России. Почему так происходит?

— Продолжительность жизни — это «средняя температура по больнице». Общество в Индии очень разношерстное, разномастное. Там уже почти полтора миллиарда человек, одни из которых живут на треть доллара в день, а другие являются мультимиллиардерами.

Кроме того, йога — это не какая-то индийская общепринятая физкультура. Не нужно думать, что в Индии йогой занимается много людей. Популярной йогу в Индии сделали, как ни странно, западные люди.

Если рассуждать в пределах индийской традиции, количество дней человеческой жизни невозможно увеличить: каждый проживет ровно столько, сколько ему предначертано: 5 лет, 50, 100 и так далее. Речь в йоге идет только о качестве жизни.

— С какими системами организма работает йога на физическом уровне?

— Йога подразумевает работу, направленную на гармонизацию работы всех внутренних систем пищеварительной системы, кровеносной, выделительной, нормализацию давления. Также мы работаем с опорно-двигательным аппаратом. Учим полноценно использовать объем легких, то есть дыхание становится более продуктивным. Печень, селезенка, желудок, кишечник — все начинает работать более оптимально.

Многие асаны созданы для того, чтобы воздействовать на внутренние органы определенным образом: где-то сжать, где-то растянуть, создать лишнее пространство, замедлить или ускорить кровообращение.

— Научных статей по влиянию йоги на конкретные органы и другие аспекты здоровья публикуется очень много. В некоторых из них утверждается, что йога помогает отодвинуть деменцию. Встречались ли у вас в практике люди, которые занимаются йогой с этой целью и видели ли вы результаты?

— Я встречался с людьми, которые занимаются йогой и в 70 лет, и в 80 лет и больше, находясь при этом в здравом уме и памяти. А вот чтобы люди начинали заниматься с диагнозом, — такого в моей практике не было. Но, думаю, это от того, что деменцию «ловят» уже на поздних стадиях. Сравнивая пожилых людей, которые занимаются йогой, с их ровесниками, которые йогой не занимаются, я делаю однозначный вывод, что йога помогает держать ум свой в здоровом состоянии.

— Есть также статья, которая объясняет такое влияние. Как утверждают американские ученые в статье «Непосредственное влияние йогического дыхания на пульсирующую динамику спинномозговой жидкости», такая практика увеличивает поток жидкости, что дает возможность удалять продукты жизнедеятельности из мозга, включая бета-амилоид — белок, связанный с болезнью Альцгеймера. На что еще воздействуют дыхательные практики?

— Дыхательные практики с точки зрения физиологии воздействуют на увеличение и уменьшение кислорода и углекислого газа в крови, на частоту сердцебиения.

Например, дыхательной техникой, сидя, не двигаясь, можно разогнать пульс до 150–200 ударов в минуту. Естественно, все эти факторы очень тесно связаны как с работой мышц, так и с работой нашего мозга.

Дыхательная практика — это корень аштанга йоги, но эти техники обычно не даются на начальном этапе, потому что человек сначала должен научиться более-менее чувствовать свое тело и дыхательную мускулатуру.

close 100% Михаил Константинов Из личного архива

— Также есть научные исследования, которые говорят об улучшении сна среди практикующих йогу, а также уменьшении хронической боли. Причем это наблюдается даже у новичков, которые только начали заниматься практикой. А с какими заболеваниями люди чаще всего приходят к вам в Аштанга Центр?

— Что касается улучшения сна – такие наблюдения у меня были. Если у человека нет реальных проблемных факторов в жизни, а у него просто нарушения сна по непонятной причине, то йога очень быстро его восстанавливает. То есть месяц практики – и человек спит, как младенец. Если человек находится в экстремальных стрессовых состояниях, то такие практики не могут мгновенно восстановить его сон. И все же сон будет лучше, так как техника йоги работает однозначно, причем без ущерба здоровью, в отличие от снотворных препаратов.

Что касается хронической боли, надо выяснять причину заболевания, и понять, можно ли что-то сделать с помощью йоги или надо серьезно лечиться, делать операцию. Например, человек с замененными суставами с помощью йоги может отлично реабилитироваться. Но не нужно думать, что йога – это волшебная таблетка.

А вообще у нас в традиции Шри К. Паттабхи Джойса есть три главных правила, которые делают практику результативной. Первое правило — это регулярность, надо заниматься поначалу не меньше трех раз в неделю.

Второе правило — это постепенность. Йога предполагает многолетнее развитие, — именно тогда получится достигнуть оптимального функционирования своего организма и ума.

А третье правило — это корректность. Для этого человек должен заниматься по проверенной веками системе с квалифицированным преподавателем.